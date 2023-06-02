Об этом в утренней сводке 2 июня отчитывается Генштаб ВСУ.

Отмечается, что Российская Федерация, понеся большие потери, продолжает применять тактику террора, пытаясь запугать население Украины.

Предварительно этой ночью враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет (тип уточняется) и 18 иранских ударных БПЛА Shahed - все эти воздушные цели уничтожили украинские защитники. Информация уточняется.

Враг нанес 14 ракетных, 46 авиационных ударов и совершил 107 обстрелов с РСЗО по Украине в течение суток

В течение 1 июня противник нанес 12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" по Киеву (уничтожено украинскими защитниками) и 2 зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову.

Кроме того, нанес 46 авиационных ударов и совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые мирные граждане, среди которых дети, повреждены детская поликлиника, жилые многоквартирные дома, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

ВСУ отразили 25 атак россиян: ситуация по направлениям

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили 25 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

Нанес авиационный удар в районе Галагановки Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бериловка, Елино, Мостики, Хотиевка, Тимоновичи, Янжуловка, Красный Хутор и Николаевка Черниговской области; Середина-Буда, Атинское, Павловка, Писаревка, Угроиды, Краснополье, Славгород Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Гоптовка, Огирцево, Гатище, Бугроватка, Волчанск, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник в течение прошлых суток вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и возле Куземовки на Луганщине.

Нанес авиационные удары в районах Ольшана, Котляровка, Крахмальное Харьковской области и Сергеевка - Луганской. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Фиголовка, Новомлинск, Доричная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области.

Нанесли авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Ямполевки, Северска и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Спорное и Николаевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник нанес авиационные удары в районах Хромово, Белая Гора, Александро-Шультино Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении войска РФ наступательных действий не предпринимали. Нанесли авиационные удары в районах Авдеевка и Водяное Донецкой области.

Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар, артиллерийским обстрелам подверглись Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские войска продолжают вести оборонные действия.

Нанесли авиационные удары в районах Роботино Запорожской области и Берислав, Казацкое, Одрадокаменка Херсонской области.

Совершили обстрелы населенных пунктов Ильинка, Большая Новоселка, Времовка, Зеленое Поле Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области; Марганец и Никополь Днепропетровской области; Змиевка, Веселое, Ивановка, Ингулец, Садовое, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

В Херсонской области оккупанты определили 1 сентября конечным сроком для получения российского паспорта

"Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения на временно захваченных территориях Херсонской области. В частности, российская оккупационная администрация определила 1 сентября этого года конечным сроком получения паспорта гражданина российской федерации с обязательным письменным отказом от украинского паспорта", - говорится в сообщении.

Также местные энергетические компании сообщают об обязательном переподписании новых договоров на поставку электроэнергии только при наличии российского паспорта.

Всем украинским гражданам, которые откажутся от получения российских документов, угрожают прекращением снабжения электроэнергией, депортацией, конфискацией имущества и принудительным выселением из собственных домов.

Силы обороны поразили 1 пункт управления, ЗРК и 5 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 4 по зенитно-ракетным комплексам противника.

А подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 9 районов сосредоточения вооружения и военной техники захватчиков.

Кроме того, ВСУ удалось уничтожить 2 вражеских ударных БПЛА типа "Ланцет" и 1 разведывательную БПЛА типа "Орлан-10".