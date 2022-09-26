Об этом сообщает ОК "Юг".

В результате попадания начался масштабный пожар и произошла детонация боеприпасов, организована эвакуация населения.

Предварительно пострадавших нет, борьба с огнем и спасательная операция продолжаются.

В воскресенье 25 сентября российские оккупанты нанесли удар по центру Одессы дронами-камикадзе и поразили админздание в центре города.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb