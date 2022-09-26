Россия ночью атаковала Одесскую область дронами-камикадзе
Ночью 26 сентября россияне атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Один из них уничтожен, еще два попали в объекты военной инфраструктуры
Об этом сообщает ОК "Юг".
В результате попадания начался масштабный пожар и произошла детонация боеприпасов, организована эвакуация населения.
Предварительно пострадавших нет, борьба с огнем и спасательная операция продолжаются.
- В воскресенье 25 сентября российские оккупанты нанесли удар по центру Одессы дронами-камикадзе и поразили админздание в центре города.
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