"Россия никогда не изменится", - Подоляк
Украина может завершить войну с РФ уже в этом году, но для этого Силам обороны должно быть предоставлено "достаточное" количество оружия
Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью итальянской газете La Repubblica.
"Россия никогда не изменится. Она всегда будет агрессивной. Но обязательное поражение России в войне против Украины даст Европе время для эффективного развития общеевропейской системы обороны", - отметил Подоляк.
По словам советника главы Офиса президента, "война может завершиться в этом году, если вовремя поступит достаточное количество необходимого оружия". Подоляк уточнил, какого вооружения воинам Вооруженных сил Украины больше всего не хватает: снарядов, ракет большой дальности, современных истребителей.
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"Любой компромисс с Российской Федерацией - это прямой путь к следующим этапам войны, эскалации, существенному усилению роли глобального терроризма. Главный пункт мирного плана - вывод российских войск из Украины. Разговор с россиянами начнется только после этого", - добавил Михаил Подоляк.
"Разговор" с Россией, пояснил он, станет возможным только вследствие победы над ней на поле боя.
"Российская Федерация получит разговор о настоящих условиях окончания войны исключительно на поле боя. И после такого "разговора", предложенного нашими Вооруженными Силами, у нее не останется выбора", - подытожил Подоляк.
- По состоянию на утро 28 мая 2023 года Силы обороны с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ликвидировали 206 600 российских военных.
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