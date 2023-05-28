"Россия никогда не изменится", - Подоляк

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью итальянской газете La Repubblica.

"Россия никогда не изменится. Она всегда будет агрессивной. Но обязательное поражение России в войне против Украины даст Европе время для эффективного развития общеевропейской системы обороны", - отметил Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, "война может завершиться в этом году, если вовремя поступит достаточное количество необходимого оружия". Подоляк уточнил, какого вооружения воинам Вооруженных сил Украины больше всего не хватает: снарядов, ракет большой дальности, современных истребителей.

Читайте и смотрите также: Призываю политиков и журналистов говорить правду своим соотечественникам о возможных вариантах развития событий, - Портников

"Любой компромисс с Российской Федерацией - это прямой путь к следующим этапам войны, эскалации, существенному усилению роли глобального терроризма. Главный пункт мирного плана - вывод российских войск из Украины. Разговор с россиянами начнется только после этого", - добавил Михаил Подоляк.

"Разговор" с Россией, пояснил он, станет возможным только вследствие победы над ней на поле боя.

"Российская Федерация получит разговор о настоящих условиях окончания войны исключительно на поле боя. И после такого "разговора", предложенного нашими Вооруженными Силами, у нее не останется выбора", - подытожил Подоляк.