Россия никогда не допустит демократического развития бывших республик СССР, - Портников

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".



"Успех и развитие Украины станет ударом по выбору русского народа. Они всегда объясняли, что мы бедны, а они богаты. Это все лопнуло, когда началась война и они начали воровать женское белье и унитазы. Россияне также рассказывали, что мы не можем иметь эффективное государство. Это тоже лопнуло. Поскольку оказалось, что мы имеем сильные Вооруженные силы Украины, являющиеся институцией. Таких институций у нас немало", - пояснил Портников.



Журналист уверен, что в России не могут допустить демократического существования бывших советских республик.



"Россия не может себе позволить роскоши, чтобы рядом с ней существовали демократические бывшие советские республики. И поэтому они считают, что их нужно уничтожить или эти страны не должны стать частью западного мира", - добавил он.



6 августа лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что война РФ против Украины будет урегулирована за столом переговоров