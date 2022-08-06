Россия никогда не допустит демократического развития бывших республик СССР, - Портников
Журналист Виталий Портников уверен, что Россия не может допустить, чтобы рядом с ней существовали демократические бывшие советские республики
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Успех и развитие Украины станет ударом по выбору русского народа. Они всегда объясняли, что мы бедны, а они богаты. Это все лопнуло, когда началась война и они начали воровать женское белье и унитазы. Россияне также рассказывали, что мы не можем иметь эффективное государство. Это тоже лопнуло. Поскольку оказалось, что мы имеем сильные Вооруженные силы Украины, являющиеся институцией. Таких институций у нас немало", - пояснил Портников.
Журналист уверен, что в России не могут допустить демократического существования бывших советских республик.
"Россия не может себе позволить роскоши, чтобы рядом с ней существовали демократические бывшие советские республики. И поэтому они считают, что их нужно уничтожить или эти страны не должны стать частью западного мира", - добавил он.
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