Россия никогда не даст Ватикану исполнить роль миротворца, - религиовед Маринович
Папа Римский остерегался резких заявлений по России, потому что рассчитывал сохранить канал коммуникации с Москвой и возможность стать посредником в урегулировании войны
Об этом в эфире Еспресо сказал диссидент и религиовед Мирослав Маринович.
"Папа Римский сегодня все смелее называет агрессора по имени, то есть делает то, что во время нашей встречи он опасался делать. Он хотел сохранить каналы для коммуникации с Москвой. Я думаю, что образ Карибского кризиса у него был. Сегодня становится очевидно, для них (возможно, медленно), что Россия никогда не пойдет на взаимопонимание и никогда не даст Ватикану в этой ситуации шансов исполнить роль миротворца", - считает Маринович.
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