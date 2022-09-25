Об этом в эфире Еспресо сказал диссидент и религиовед Мирослав Маринович.

"Папа Римский сегодня все смелее называет агрессора по имени, то есть делает то, что во время нашей встречи он опасался делать. Он хотел сохранить каналы для коммуникации с Москвой. Я думаю, что образ Карибского кризиса у него был. Сегодня становится очевидно, для них (возможно, медленно), что Россия никогда не пойдет на взаимопонимание и никогда не даст Ватикану в этой ситуации шансов исполнить роль миротворца", - считает Маринович.