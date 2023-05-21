Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Россия никогда не была демократической и не станет такой
OPINION

Россия никогда не была демократической и не станет такой

Ольга Айвазовская
21 мая, 2023 воскресенье
16:06
Мнение

После Путина придет другой авторитарный режим

Министерство обороны Эстонии обнародовало отчет о мифах и уроках российской войны в Украине. Это отличный материал партнеров, которые понимают нашу боль и осознают все риски не меньше украинцев. Эстонцы, как видно из текста, хотят держать в тонусе других партнеров, чтобы не было никаких эфемерных ожиданий победы без полноценных инвестиций.

Russia is still here

  • Долгосрочная стратегия России – изменить мировой порядок, о чем Путин откровенно говорил последние 15 лет. Но это не путинская война, хотя россиян 20 лет готовили к войне, после ухода Путина ситуация в самой стране не изменится из-за высокого уровня поддержки таких событий. Россия никогда не была демократической и не станет таковой. После Путина придет другой авторитарный режим. Короткое окно попыток демократических трансформаций превратилось в сплошной хаос, из чего все сделали неприемлемые для нас выводы. Агрессия против Украины была результатом этих выводов. Россияне не протестуют против войны ни в стране, ни за ее пределами и даже т.н. либералы больше говорят о военных поражениях и ошибках, чем о ее природе. 300 000 россиян, бежавших из страны, чтобы не быть мобилизованными, из 145 миллионов, то не значительная доля, но и они реагировали исключительно на вопросы собственной безопасности, а не отрицания агрессии.

После Путина придет другой авторитарный режим. Короткое окно попыток демократических трансформаций превратилось в сплошной хаос, из чего все сделали неприемлемые для нас выводы

Even if Putin were stopped, the next man in line would not be any different, because Russia is not any different.

Читайте также: Кто будет руководить Россией после Путина: лысый или писклявый?

  • Россия до сих пор оккупирует 18% украинских территорий, что в 2,5 раза больше, чем Эстония и больше, чем территории 30 государств Европы. Освобождение Харьковской области и Херсона – менее 1% территории Украины. Поэтому положительные конфигурации в войне обязаны быть обеспечены. В долгосрочной перспективе последствия войны будут болезненными. Россия проиграла тактически, но до сих пор не стратегически. До тех пор, пока вся территория Украины в признанных границах не будет возвращена, стратегический проигрыш испытает Запад. Замороженный конфликт – российская зона комфорта. Тем более что россияне уже получили контроль над Беларусью и используют ее как тренировочную базу, а также значительное влияние на Грузию и ее правительство. Цена реконструкции Украины очень высока и она будет расти, если не защитить гражданскую инфраструктуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почему для российских военных преступников нужен спецтрибунал

До тех пор, пока вся территория Украины в признанных границах не будет возвращена, стратегический проигрыш испытает Запад. Замороженный конфликт – российская зона комфорта

  • Россия имеет 30 млн. мужчин мобилизационного потенциала и использовала его всего на 2%, тогда как, например, обучение украинских военных за рубежом покрывают лишь 10-20% по сравнению с российскими. Россияне до сих пор имеют большое количество запасов оружия и амуниции. Данные свидетельствуют о значительных резервах танков и т.п.

Есть очень много других данных и выводов и все они сводятся к no time to rest.

Источник

Об авторе. Ольга Айвазовская, глава правления Глобальной сети национальных наблюдателей за выборами (GNDEM)

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Мир
Россия
Владимир Путин
Эстония
мобилизация
Война с Россией
оккупированные территории
Читайте также:
Роман Безсмертний
18 мая, 2023 четверг
Российские атаки будут продолжаться, пока будет продолжаться вояж китайской делегации по Европе, - дипломат Бессмертный
МЗС РФ
20 мая, 2023 суббота
МИД РФ пригрозил "колоссальными рисками" для Запада в случае передачи F-16 Украине
Вєрка Сердючка
20 мая, 2023 суббота
Из-за слов "Ще не вмерла Україна" в песне: мэр российского Краснодара поручил проверить все караоке города
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.12
    Покупка 37.12
    Продажа 37.65
  • EUR
    Покупка 40.1
    Продажа 40.98
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
21 мая
16:32
Ди Каприо и Лили Гладстон в Каннах встретили 9-минутными овациями за роль в фильме "Убийцы лунного цветка"
16:28
Количество самолетов F-16, которые предоставят Украине, еще неизвестно, - Зеленский
16:25
Эксклюзив
Успехи на фронте усиливают дипломатическую позицию Украины в мире, - дипломат Чалый
16:15
Ударный дрон R-50 (Беларусь)
Беларусь создала ударный дрон R-50, которым заинтересовались россияне
16:08
На фото замок Шарлоттенбург
В Германии начали расследовать возможное отравление двух россиянок на мероприятии, организованном Ходорковским
16:04
В Луганской области погиб исследователь древней украинской музыки Кузьминский
15:47
Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Зеленский пообещал ему не бить из них по территории РФ
15:46
Россия должна передать ЗАЭС под контроль Украины и МАГАТЭ, - Зеленский
15:41
Самолеты миссии НАТО будут временно базироваться в Латвии вместо Эстонии
15:26
РФ обстреляла поселок в Херсонской области, погиб мужчина
15:22
Украинские войска приближаются к взятию Бахмута в тактическое окружение, - Сырский
15:13
Эксклюзив
Украинское наступление станет поводом, во-первых, для немедленного отстранения Шойгу и Герасимова, - Пионтковский
15:04
Эстония и Латвия объявили о переговорах о закупке немецкой системы ПВО Iris-T
14:56
Обновлено
На митинге в Кишиневе приняли резолюцию о включении евроинтеграции в конституцию Молдовы
14:45
Глава Европарламента поддержала инициативу Молдовы вступить в ЕС
14:38
Джо Байден
Байден: РФ в боях за Бахмут потеряла 100 тыс. бойцов
14:24
Эксклюзив
Следует понимать, что контрнаступление не закончит войну, - главред "Главкома" Шлинчак
14:12
В РФ могут запретить выезд за границу мужчинам, получившим повестку
14:03
OPINION
О ядерных угрозах Москвы
13:59
молния
Синоптик Наталья Диденко рассказала, где в понедельник ждать дождей с грозами
13:55
Обновлено
Бахмут не захвачен Россией, - Зеленский
13:43
Антониу Гутерреш
Гутерреш заявил, что Совбез ООН не выполняет своих основных функций, поэтому пора его реформировать
13:41
Эксклюзив
В том, как власти докладывают о событиях на фронте, мы не должны стать Россией, - главред "Главкома" Шлинчак
13:36
Украинская теннисистка Калинина не смогла доиграть финал на турнире WTA в Риме
13:30
ВСУ поразили штаб оккупантов в Бердянске
13:13
Польша должна вернуть приобретенные территории после Второй мировой и вернуть РФ деньги за восстановление, - спикер госдумы Володин
13:10
Эксклюзив
Бахмут
Бахмут не имеет стратегического значения для россиян, - эксперт по нацбезопасности Жовтенко
13:10
Оноприенко принесла Украине первое за 18 лет индивидуальное золото ЧЕ по художественной гимнастике
13:08
Georgian Airways, которая летает в РФ, запретила президенту Грузии летать ее самолетами
12:26
Армия РФ держит в Черном море два ракетоносителя с восемью "калибрами"
12:19
Бахмут в полуокружении ВСУ, - Маляр
12:10
По 12 самолетов за один раз: Игнат считает, что истребители F-16 Украине будут передавать подразделениями
12:01
OPINION
Политики, спекулировавшие на теме Волынской трагедии, сбежали в Россию
11:48
Бахмут уничтожен, бои продолжаются в юго-западной части города, - Череватый
11:41
В результате российских обстрелов предприятия в Купянске ранены три человека
11:34
Зеленский выразил желание, чтобы саммит формулы мира состоялся в июле
11:34
Обновлено
УПЛ: "Динамо" разбило "Александрию", "Заря" одолела "Ингулец", результаты других матчей 27-го тура
11:30
Инфографика
Курс валют на 20 мая: сколько стоят евро и доллар в обменниках
11:18
Ломаченко - Хейни: обнародованы судейские записки и статистика ударов
11:16
Греция
В Греции проходят выборы в парламент
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV