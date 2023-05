Министерство обороны Эстонии обнародовало отчет о мифах и уроках российской войны в Украине. Это отличный материал партнеров, которые понимают нашу боль и осознают все риски не меньше украинцев. Эстонцы, как видно из текста, хотят держать в тонусе других партнеров, чтобы не было никаких эфемерных ожиданий победы без полноценных инвестиций.

Russia is still here

Долгосрочная стратегия России – изменить мировой порядок, о чем Путин откровенно говорил последние 15 лет. Но это не путинская война, хотя россиян 20 лет готовили к войне, после ухода Путина ситуация в самой стране не изменится из-за высокого уровня поддержки таких событий. Россия никогда не была демократической и не станет таковой. После Путина придет другой авторитарный режим. Короткое окно попыток демократических трансформаций превратилось в сплошной хаос, из чего все сделали неприемлемые для нас выводы. Агрессия против Украины была результатом этих выводов. Россияне не протестуют против войны ни в стране, ни за ее пределами и даже т.н. либералы больше говорят о военных поражениях и ошибках, чем о ее природе. 300 000 россиян, бежавших из страны, чтобы не быть мобилизованными, из 145 миллионов, то не значительная доля, но и они реагировали исключительно на вопросы собственной безопасности, а не отрицания агрессии.

После Путина придет другой авторитарный режим. Короткое окно попыток демократических трансформаций превратилось в сплошной хаос, из чего все сделали неприемлемые для нас выводы

Even if Putin were stopped, the next man in line would not be any different, because Russia is not any different.

Россия до сих пор оккупирует 18% украинских территорий, что в 2,5 раза больше, чем Эстония и больше, чем территории 30 государств Европы. Освобождение Харьковской области и Херсона – менее 1% территории Украины. Поэтому положительные конфигурации в войне обязаны быть обеспечены. В долгосрочной перспективе последствия войны будут болезненными. Россия проиграла тактически, но до сих пор не стратегически. До тех пор, пока вся территория Украины в признанных границах не будет возвращена, стратегический проигрыш испытает Запад. Замороженный конфликт – российская зона комфорта. Тем более что россияне уже получили контроль над Беларусью и используют ее как тренировочную базу, а также значительное влияние на Грузию и ее правительство. Цена реконструкции Украины очень высока и она будет расти, если не защитить гражданскую инфраструктуру.

До тех пор, пока вся территория Украины в признанных границах не будет возвращена, стратегический проигрыш испытает Запад. Замороженный конфликт – российская зона комфорта

Россия имеет 30 млн. мужчин мобилизационного потенциала и использовала его всего на 2%, тогда как, например, обучение украинских военных за рубежом покрывают лишь 10-20% по сравнению с российскими. Россияне до сих пор имеют большое количество запасов оружия и амуниции. Данные свидетельствуют о значительных резервах танков и т.п.

Есть очень много других данных и выводов и все они сводятся к no time to rest.

Источник

Об авторе. Ольга Айвазовская, глава правления Глобальной сети национальных наблюдателей за выборами (GNDEM)

