Россия незаконно заняла место СССР в Совбезе, - постпред Украины в ООН

Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине.

"Переход России к агрессивному фашистскому режиму уже подтвержден ее неспособностью удержаться от нападения на тех, кого она считает "слабой добычей". Мы все должны это остановить, чем быстрее, тем лучше. Украина находится сейчас на передовой, у нее необходима воля своего руководства, решительность и храбрость своей армии и народа, а также беспрецедентная международная солидарность", - заявил Кислица.

"Если мы позволим Путину или его преемнику на кремлевском троне отрастить свои отрубленные когти, ожесточенные кровью украинцев, последующая война неизбежна, и цивилизованный мир заплатит втрое больше, чем сегодня. Давайте покончим с российским фашизмом сейчас!", - подчеркнул посол.

Кислица также напомнил, что в Совете Безопасности Генассамблеи ООН не было голосования по принятию Российской Федерации вместо Советского союза после его развала в 1991 году.

"Событие, случившееся в этом зале в декабре 1991 года, спровоцировало последовательность трагических событий. Представьте себе, в последний день перед Рождеством председатель Совета Безопасности, советский посол Воронцов закрывает заседание Совета. Следующее заседание Совета открывает тот же человек – и, о, чудо ! – как представитель другой страны – Российской Федерации. Страны, которая на тот момент отсутствовала в Уставе ООН и вообще в списке стран-членов ООН", - рассказал Кислица.

"Не было официального решения ни одного органа, и не из-за рождественских каникул. Президент Ельцин лишь сообщил ООН о своем решении, и кто-то принял это решение к исполнению без публичного обсуждения и без голосования. А послу Воронцову удалось убедить генсека принять под елкой его верительные грамоты как представителя России", - сказал постпред Украины.

Напомним, сегодня, 21 июня, Совбез ООН рассмотрел проблему языка вражды и пропаганды РФ, приведшие к войне в Украине.

Представители ООН, а также Украины, России и Турции на следующей неделе должны встретиться в Стамбуле для обсуждения проблемы разблокирования экспорта украинского зерна.

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