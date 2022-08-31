Россия незаконно заняла место СССР в ООН: украинские нардепы попросили историка Тимоти Снайдера об исследовании и огласке
Народные депутаты обратились в открытом письме к культовому американскому профессору Тимоти Снайдеру с просьбой поддержать в научных кругах исследование незаконности занятия Россией места Советского Союза в Совбезе Организации Объединенных Наций
Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины .
Как говорится в сообщении, первый вицеспикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко, главы Комитетов и главы парламентских делегаций Украины в международных институтах обратились в открытом письме к историку Тимоти Снайдеру с просьбой поддержать в научных кругах исследование незаконности занятия российской федерацией места СССР в Совете безопасности. организации.
"Уважаемый профессор Снайдер! Учитывая, что 31 год подряд, чиновники ООН игнорируют факт незаконного пребывания России в ООН – мы обращаемся к Вам с просьбой поднять этот вопрос в мировой экспертной среде, привлекая историков, юристов, дипломатов. Мы надеемся, что огласка факта фиктивного членства РФ в ООН заставит отреагировать бюрократов ООН и наконец лишит Россию возможности прикрывать свои кровавые преступления флагом ООН. Мы стремимся увидеть флаг ООН рядом с флагом Украины на Запорожской АЭС", - пишет прессслужба.
Также отмечается, что нардепы поддерживают популярную в Украине петицию к генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу , в которой украинцы просят предоставить юридическое подтверждение членства РФ в ООН. В случае отсутствия документов прекратить фиктивное членство РФ в ООН.
"Депутаты ссылаются на нарушение Устава ООН, который предусматривает принятие нового члена в организацию через процедуру голосования Генеральной Ассамблеи, отсутствие упоминания о России в Уставе ООН как постоянного члена Совбеза. Подписанты напоминают, что Советский Союз был официально распущен и прекратил свое существование, поэтому Россия должна была следовать процедуре вступления в ООН, так же, как и другие страны бывшего СССР, кроме Украины и Беларуси, которые были среди стран-учредителей ООН", - пишет прессслужба ВРУ.
- Один из самых авторитетных мировых специалистов по истории постсоветских стран Тимоти Снайдер рассказал о РФ и Путине, что находится где-то между Сталиным и Гитлером. Тимоти Снайдер – профессор Йельского университета. Автор книги "Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным".
- Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил о необходимости покончить с российским фашизмом и напомнил, что в свое время голосования о принятии России в ООН вместо СССР не было .
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