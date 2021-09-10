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Россия незаконно удерживает почти 300 украинцев в ОРДЛО, - Денисова

10 сентября, 2021 пятница
21:28
война с Россией Людмила Денисова

В заложниках России на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей находятся 296 украинцев

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила в эфире одного из телеканалов, сообщает Укринформ .

"У нас есть 125 наших граждан, которые сейчас находятся в тюрьмах РФ и в Крыму, 296 человек, находящихся в тюрьмах ОРДЛО, и 258 граждан, пропавших без вести", - сказала омбудсмен.

По ее словам, для каждого из этих людей важно, когда о них говорят на всех возможных площадках.

Она подчеркнула, что у Офиса омбудсмена налажена работа с адвокатами, которые представляют интересы политзаключенных в оккупированном Крыму.

"Как только человека захватывают в плен, арестовывают, то сразу нам предоставляют такую информацию ... Поэтому относительно каждого заключенного, их семей, адвокатов, - мы полностью на контактах, полностью сотрудничаем с ними. И как только нам предоставляют информацию, что кого-то снова, например, посадили в ШИЗО, то мы сразу реагируем на это ", - заявила омбудсмен.

В отношении лиц, содержащихся в ОРДЛО, в Офисе омбудсмена, в частности, получают информацию от так называемых "уполномоченных" на оккупированных территориях.

"У нас есть обращения граждан, родителей заложников, которые там находятся, или другим способом мы получаем информацию, затем делаем верификацию. Здесь, безусловно, огромную работу проводит СБУ, в частности Центр освобождение пленных ", - отметила Денисова.

ОРДЛО
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