Россия незаконно направила в ОРДЛО 105-й "гуманитарный конвой": МИД направил ноту протеста
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с тем, что Российская Федерация без официального согласия отправила во временно оккупированные Луганскую и Донецкую области "гуманитарный конвой"
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"23 декабря Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные замечания Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 105-й так называемый гуманитарный конвой РФ" , - говорится в сообщении.
Конвой прошел через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на неподконтрольном украинскому правительству участке границы.
Из-за отсутствия законных оснований представители пограничных и таможенных органов Украины не оформили этот случай.
"В связи с этим МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неукоснительно соблюдать международное право и законодательство Украины", - говорится в заявлении.
- Как сообщалось ранее, несмотря на договоренности о полной "тишине", оккупанты стреляли из запрещенных минометов и гранатометов на Донбассе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.12
Покупка 27.12Продажа 27.36
-
EUR
Покупка 30.58Продажа 31.01
- Актуальное
- Важное