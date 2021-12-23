Россия незаконно направила в ОРДЛО 105-й "гуманитарный конвой": МИД направил ноту протеста

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"23 декабря Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные замечания Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 105-й так называемый гуманитарный конвой РФ" , - говорится в сообщении.

Конвой прошел через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на неподконтрольном украинскому правительству участке границы.

Из-за отсутствия законных оснований представители пограничных и таможенных органов Украины не оформили этот случай.

"В связи с этим МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неукоснительно соблюдать международное право и законодательство Украины", - говорится в заявлении.