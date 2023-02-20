Россия, несмотря на санкции, продает оружие на международной ярмарке в ОАЭ

Об этом информирует AP .

Издание пишет, что эта Международная оборонная выставка показывает, что страны Персидского залива стремятся к сближению с Россией, однако и не исключают сотрудничества с Западом.

Журналисты AP, которых сначала пытались задержать без объяснений, смогли попасть в палатку, где Россия во время выставки продает разные типы оружия, начиная от автомата Калашникова и заканчивая ракетными установками.

Они выяснили, что на выставке также присутствовал вице-премьер-министр России Денис Мантуров, находящийся под международными санкциями. Издание отмечает, что его описывают как "ответственного за надзор за российской оружейной промышленностью и ответственного за оснащение мобилизованных войск". Он отметил, что полномасштабная война в Украине является "рекламой российского оружия".

Bloomberg добавляет, что Россия пытается продать более 200 оружейных единиц. Кроме ракетных установок, на продажу были выставлены также танки, системы ПВО и боеприпасы. Издание отмечает, что там пытаются продать оружие, испытанное в боях во время полномасштабной войны в Украине.

"Большинство представленной продукции уже прошли испытания в реальных боевых условиях. Это одно из главных преимуществ российского оружия перед конкурентами", – заявил глава российского государственного оборонно-промышленного концерна "Ростех" Сергей Чемезов.

Также Bloomberg отмечает, что российская палатка была размещена отдельно от других: ее разместили в изолированном павильоне на западе вместе с российским государственным торговым агентом "Рособоронэкспорт".