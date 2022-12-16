Россия, несмотря на санкции, покупает большинство деталей для дронов "Орлан" за рубежом, - Reuters

Об этом говорится в расследовании Reuters, издания " Важные истории " и Британского института оборонных исследований (RUSI).

По данным RUSI, в российском БПЛА "Орлан" использованы детали от американских компаний Altera и Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Analog Devices, Linear Technology; а также европейских STMicroelectronics и NXP Semiconductors и японских Renesas Electronics и Saito Seisakusho.

"Основываясь на российских таможенных документах и банковских документах, расследование знаменует собой первый случай, когда маршрут поставки американских технологий был прослежен вплоть до российского производителя, чья система оружия используется в Украине", - отмечают авторы расследования.

Примечательно, что по санкциям ни одна из этих компаний не имеет права поставлять свою продукцию в российскую оборонную промышленность. Однако поставки продолжались из-за цепочки посредников, которую разоблачили расследователи. В частности, находящаяся под санкциями петербургская компания "Специальный технологический центр" (СТЦ) с помощью посредников приобрела западные составляющие на сумму свыше $25 млн.

В дроне "Орлан-10" также используется микроэлектроника американских компаний Analog Devices, Texas Instruments, Xilinx (принадлежащая AMD) и тайваньской Getac, и японские двигатели Saito.

В расследовании говорится, что часть компонентов СТЦ закупил у петербургской компании "СМТ-Айлогик", последняя получала западные детали от фирмы Asia Pacific Links (Гонконг). Сумма закупок составила около $6 млн.

Напомним, ранее Reuters и RUSI опубликовали расследование, по которому в последние 7 месяцев РФ получила компьютерные и электронные компоненты на $2,6 млрд. $777 млн из этой продукции изготовили западные фирмы, чьи микросхемы нашли в российских системах оружия в Украине.

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