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Россия несет значительные потери из-за ненадлежащего медобеспечения, - Генштаб ВСУ

22 мартa, 2022 вторник
20:04
война с Россией российские войска

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщают, что российские военные отказываются ехать в Украину

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

"Не преуспевая, враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары с использованием средств воздушного нападения по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. Противник совершил более 80 самолетовылетов, в том числе 29 с аэродромов Барановичи и Бобруйск , расположенных на территории Республики Беларусь", - заявили в ГШ.

Там отметили, что к нанесению ударов привлекались самолеты бомбардировочной, штурмовой и истребительной авиации.

"С целью ведения воздушной разведки объектов на территории Украины враг задействовал пять самолетов-разведчиков. В Черноморской и Азовской операционных зонах корабли военно-морского флота РФ выполняют задачи в определенных районах Черного моря. В северо-восточной части Азовского моря для поддержки действий наземной группировки оккупационных войск продолжают находиться до 5 кораблей разных типов", - говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что личный состав отдельных подразделений Центрального военного округа деморализован из-за значительных потерь.

"Продолжают фиксироваться случаи массового отказа военнослужащих ВС РФ участвовать в войне против Украины. По имеющейся информации, в 155-й отдельной бригаде морской пехоты с начала войны около 220 военнослужащих отказались участвовать в вооруженной агрессии против Украины. Всего в период с 24 февраля этого года погибли около 50 и ранены около 110 военнослужащих этой части. Также большой резонанс в российском обществе вызывает гибель в российско-украинской войне высших и старших офицеров", - говорится в сообщении.

Там добавили, что противник испытывает существенные проблемы с тыловым обеспечением группировок оккупационных войск почти на всех направлениях.

"Кроме того, оккупационные войска продолжают нести значительные потери из-за ненадлежащим образом организованной системы медицинского обеспечения. Так, из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, отсутствия системы медицинской эвакуации раненых и нехватки медикаментов большие потери понесли подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск", – подытожили в ГШ.

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