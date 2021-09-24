"Россия несет полную ответственность" США о прекращении работы ОБСЕ на оккупированной участке границы Украины
США возложили на РФ полную ответственность за прекращение работы наблюдателей ОБСЕ на участке российско-украинской границы, который находится под контролем российских оккупационных войск
Об этом заявил в Twitter посольство США в Украине.
"Россия несет полную ответственность за закрытие Миссии СММ ОБСЕ, поскольку ее возражения против продления мандата этой миссии является единственной причиной ее закрытия. Мы не уверены в намерениях России по выполнению международных обязательств и конструктивного сотрудничества с Украиной", - говорится в заявлении.
Вместе с тем представитель США в ОБСЕ Кортни Австриан призвала РФ разрешить дальнейшую работу наблюдателей.
"США глубоко сожалеют о том, что РФ блокирует договоренности о продлении Миссии ОБСЕ для пограничного наблюдения на российских блокпостах Гуково и Донецк. Эта Миссия сыграла ценную роль в течение последних более 7 лет, обеспечивая прозрачность перемещения людей и материалов между Россией и территориями, находящимися под контролем России на востоке Украины. Работа этой небольшой миссии в основном связана с обязательствами, взятыми Россией при подписании Минского протокола в сентябре 2014 года по "обеспечению постоянного мониторинга украинской государственной границы Украины и проверки ОБСЕ". Мы будем продолжать призывать Россию обеспечить мониторинг ОБСЕ вдоль российско-украинской границы и подчеркиваем, что закрытие Россией Миссии наблюдателей на границе прекратило критически важное мероприятие в укреплении доверия. США призывают Россию прекратить продолжающуюся агрессию против Украины, способствовать мирному решению конфликта и выполнять свои Минские обязательства, позволив мониторинг российско укр Русские границы в тех районах, подконтрольных России ", - говорится в заявлении на сайте представительства США в ОБСЕ .
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