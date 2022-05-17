Дипломат высказал такое мнение в эфире Еспресо.

"Мы должны быть готовы. Мы не наивны. Да. Потому что Россия действительно очень непредсказуема страна. И если принять это во внимание, ее непредсказуемое поведение, очень агрессивное международную политику, - мы должны быть готовы. Я думаю, что нам нужна даже большая присутствие войск НАТО на нашей земле. В нашем регионе - в Литве, Латвии, Эстонии. Мы очень надеемся, что наши крупные партнеры, Соединенные Штаты Америки, Германия, Великобритания и другие поймут это", - отметил Сарапинас.

Посол добавил, что Литва готовится к вероятному нападению России – увеличила расходы на оборону.

"Нам нужно учитывать все варианты. Как я уже сказал, к счастью, мы являемся членами НАТО. И мы верим в то, что НАТО нас защитит. И что 5 статья будет работать, если такое произойдет. По моему мнению, сейчас в Литве нужен не батальон, а по меньшей мере бригада. Позвольте добавить, что со своей стороны мы тоже готовимся. Это если говорить о территориальной обороне. Кроме того, мы очень много инвестируем в собственную безопасность. Например, в этом году Литва уже увеличила расходы на оборону до одного с половиной процента от нашего ВВП. А в будущем мы планируем увеличить до трех процентов от нашего ВВП", - заметил Вальдемарас Сарапинас.

В марте Сейм Литвы единогласно проголосовал за признание России террористическим государством .

Правительство Литвы с 1 июня официально отзывает Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в России, а также 7 июня закрывает свое консульство в Санкт-Петербурге.

Чрезвычайный и Полномочный посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас также выразил мнение, что героическое сопротивление украинского народа российской агрессии сделало вопрос членства Украины в ЕС более реалистичным.

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