Конкретно таковой вывод (предположение) вытекает из совокупности информации из открытых источников.

1. Есть факт, что для ударов по территории Украины Россия использует беспилотные аппараты (баражирующие боеприпасы), которые по корпусу и ряду компонентов квалифицируются как иранские "Shahed". Это основание для утверждений, что Иран поставляет эту технику в РФ.

2. Нет фиксации самого факта снабжения (перевозок) данной техники в России.

3. В заявлениях официальных лиц США, других западных государств нет однозначности по поставкам "Shahed" из Ирана в РФ. Похоже, все утверждения основываются на факте использования этой техники в Украине.

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4. Утверждения представителей Израиля и других государств (со ссылкой на якобы разведданные) тоже не убедительны, не достаточно аргументированы. Это касается и утверждений о контрактах, о количестве аппаратов.

Официальный Тегеран отрицает, что поставляет России аппараты "Shahed". И требует доказательств. Это может указывать на то, что в иранском руководстве уверены, что доказательств поставок нет

Потому что такая информация чрезвычайно секретна, особенно в Иране. Производство и поставка "Shahed" находятся под контролем Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иранское руководство заинтересовано очень в секретности как у себя в стране, так и в России. Как я отмечал, Тегеран не будет производить прямые поставки, чтобы не спровоцировать усиление санкционного давления против себя. Опыт иранской дипломатии исчисляется тремя тысячелетиями политической истории.

И если такая прямая поставка была, то информацию о нем, документах и количестве аппаратов можно было бы получить от кого-то из информаторов в КСИР или из среды иранского высокого руководства. В таком случае обнародование информации о документах и количестве означает добровольную выдачу иранским спецслужбам такого ценного информатора.

И это было бы преступной некомпетентностью спецслужб.

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5. Официальный Тегеран отрицает, что поставляет России аппараты "Shahed". И требует доказательств. Это может указывать на то, что в иранском руководстве уверены, что доказательств нет. А отдельные компоненты иранского происхождения они не считают доказательствами, поскольку большинство компонентов в сбитых в Украине аппаратах Shahed – не иранского производства. Многие компоненты западного происхождения.

Производство и поставка "Shahed" находятся под контролем Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иранское руководство заинтересовано чрезвычайно в секретности как у себя в стране, так и в России.

6. Россия наносит удары по территории Украины аппаратами "Shahed" дозировано – небольшим количеством с небольшими перерывами. Это может указывать на то, что у РФ нет возможности и доступного количества аппаратов для слишком массированных атак.

7. На территории Украины, оккупированной РФ, были зафиксированы иранские специалисты, обучавшие российских военных использовать аппараты "Shahed" или, возможно, сами участвовавшие в запусках.

Резюме

Не исключено, что в Россию не завозят эти аппараты, а собирают на русской территории.

В таком случае завозят компоненты: иранские – не обязательно из Ирана, другие – из других стран.

В таком случае сборку могут проводить иранские специалисты. Сам процесс сборки может происходить на территории южного федерального округа России или в оккупированном Крыму.

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Не исключено, что это небольшое сборочное производство, а для запуска аппаратов используется 1-2 пусковые установки.

Из всего этого следует чрезвычайно важная задача для украинских спецслужб: найти эти места сборки аппаратов "Shahed", а также места нахождения и маршруты движения пусковых установок.

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Об авторе. Владимир Воля, политолог, международник

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