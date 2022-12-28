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OPINION

Россия не завозит дроны "Shahed" из Ирана, а собирает их у себя

Владимир Воля
28 декабря, 2022 среда
10:05
Мнение

Тегеран не будет производить прямые поставки, чтобы не спровоцировать усиление санкционного давления против себя

Конкретно таковой вывод (предположение) вытекает из совокупности информации из открытых источников.

1. Есть факт, что для ударов по территории Украины Россия использует беспилотные аппараты (баражирующие боеприпасы), которые по корпусу и ряду компонентов квалифицируются как иранские "Shahed". Это основание для утверждений, что Иран поставляет эту технику в РФ.

2. Нет фиксации самого факта снабжения (перевозок) данной техники в России.

3. В заявлениях официальных лиц США, других западных государств нет однозначности по поставкам "Shahed" из Ирана в РФ. Похоже, все утверждения основываются на факте использования этой техники в Украине.

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4. Утверждения представителей Израиля и других государств (со ссылкой на якобы разведданные) тоже не убедительны, не достаточно аргументированы. Это касается и утверждений о контрактах, о количестве аппаратов.

Официальный Тегеран отрицает, что поставляет России аппараты "Shahed". И требует доказательств. Это может указывать на то, что в иранском руководстве уверены, что доказательств поставок нет

Потому что такая информация чрезвычайно секретна, особенно в Иране. Производство и поставка "Shahed" находятся под контролем Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иранское руководство заинтересовано очень в секретности как у себя в стране, так и в России. Как я отмечал, Тегеран не будет производить прямые поставки, чтобы не спровоцировать усиление санкционного давления против себя. Опыт иранской дипломатии исчисляется тремя тысячелетиями политической истории.

И если такая прямая поставка была, то информацию о нем, документах и количестве аппаратов можно было бы получить от кого-то из информаторов в КСИР или из среды иранского высокого руководства. В таком случае обнародование информации о документах и количестве означает добровольную выдачу иранским спецслужбам такого ценного информатора.

И это было бы преступной некомпетентностью спецслужб.

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5. Официальный Тегеран отрицает, что поставляет России аппараты "Shahed". И требует доказательств. Это может указывать на то, что в иранском руководстве уверены, что доказательств нет. А отдельные компоненты иранского происхождения они не считают доказательствами, поскольку большинство компонентов в сбитых в Украине аппаратах Shahed – не иранского производства. Многие компоненты западного происхождения.

Производство и поставка "Shahed" находятся под контролем Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иранское руководство заинтересовано чрезвычайно в секретности как у себя в стране, так и в России.

6. Россия наносит удары по территории Украины аппаратами "Shahed" дозировано – небольшим количеством с небольшими перерывами. Это может указывать на то, что у РФ нет возможности и доступного количества аппаратов для слишком массированных атак.

7. На территории Украины, оккупированной РФ, были зафиксированы иранские специалисты, обучавшие российских военных использовать аппараты "Shahed" или, возможно, сами участвовавшие в запусках.

Резюме

Не исключено, что в Россию не завозят эти аппараты, а собирают на русской территории.

В таком случае завозят компоненты: иранские – не обязательно из Ирана, другие – из других стран.

В таком случае сборку могут проводить иранские специалисты. Сам процесс сборки может происходить на территории южного федерального округа России или в оккупированном Крыму.

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Не исключено, что это небольшое сборочное производство, а для запуска аппаратов используется 1-2 пусковые установки.

Из всего этого следует чрезвычайно важная задача для украинских спецслужб: найти эти места сборки аппаратов "Shahed", а также места нахождения и маршруты движения пусковых установок.

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Об авторе. Владимир Воля, политолог, международник

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