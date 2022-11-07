Россия не вывела в Черное море ни одного носителя ракет "Калибр"

Об этом передают в ОК "Юг" в фейсбуке.

"Корабельный состав страны-агрессорки в Черном море перемен не претерпел и состоит из 3 кораблей, среди которых ни одного ракетоносителя. Море продолжает штормить, что может способствовать выносу мин, подрыв которых возможен невольно на мелководье", - говорят военные.

Угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам в зоне достижения соответствующего вражеского оружия остаются актуальными.

Украинцам советуют не пренебрегать собственной безопасностью и быть бдительными и сознательными. По алгоритму действий при сигналах воздушных тревог действовать четко и оперативно. В случае обнаружения подозрительных и опасных предметов на суше, в море, в воздухе немедленно извещать компетентные органы.

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