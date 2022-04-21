Россия не выполняет своих обязательств перед кредиторами и приближается к дефолту, – Wall Street Journal
Россия приближается к дефолту по своим суверенным долгам после того, как 20 апреля американские регуляторы рынка облигаций объявили, что Кремль не выполнил своих обязательств перед иностранными кредиторами, расплачиваясь с ними рублями в начале этого месяца.
Об этом пишет издание Wall Street Journal.
Платежи в рублях были произведены 6 апреля после того, как американский банк JPMorgan отказался перевести владельцам российских облигаций $649 миллионов из замороженных в результате санкций счетов ЦБ России.
Если Россия не выплатит эту сумму до 4 мая, окончания так называемого льготного периода, она формально окажется в состоянии дефолта. Долги, которые Москва отказывается обслуживать, составляют $6 миллиардов.
- Напомним, в начале апреля Россия произвела выплаты по своим еврооблигациям в рублях, что означает дефолт.
- С тех пор о дефолте объявили гигант российской инфраструктуры РЖД и два банка: РСХБ и Совкомбанк.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.52
Покупка 30.52Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 34.62
- Актуальное
- Важное