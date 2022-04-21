Россия не выполняет своих обязательств перед кредиторами и приближается к дефолту, – Wall Street Journal

Об этом пишет издание Wall Street Journal.

Платежи в рублях были произведены 6 апреля после того, как американский банк JPMorgan отказался перевести владельцам российских облигаций $649 миллионов из замороженных в результате санкций счетов ЦБ России.

Если Россия не выплатит эту сумму до 4 мая, окончания так называемого льготного периода, она формально окажется в состоянии дефолта. Долги, которые Москва отказывается обслуживать, составляют $6 миллиардов.

Напомним, в начале апреля Россия произвела выплаты по своим еврооблигациям в рублях, что означает дефолт.

С тех пор о дефолте объявили гигант российской инфраструктуры РЖД и два банка: РСХБ и Совкомбанк.

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