Россия не выплатила проценты по своим гособлигациям, - Bloomberg
Россия нарушила обязательство по выплате процентов по своим долговым обязательствам на сумму $1,9 млн
Об этом пишет Bloomberg.
Указанная сумма должна была быть включена в выплату по российским гособлигациям, произведенную в начале прошлого месяца. По информации Bloomberg, размер страховых выплат владельцам российских облигаций может составить 3,2 млрд долларов.
Bloomberg отмечает, что размер накопленных процентных выплат и то, что основной платеж уже был произведен, означают, что постановление Комитета по анализу кредитных деривативов не вызовет более широкого дефолта по российским гособлигациям.
Но, добавляет издание, "задолженность, о которой идет речь, уже наступила, поэтому владельцам (облигаций, - ред.) придется платить дважды - сначала по самим облигациям, а потом по страховке.
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