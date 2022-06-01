Об этом пишет Bloomberg.

Указанная сумма должна была быть включена в выплату по российским гособлигациям, произведенную в начале прошлого месяца. По информации Bloomberg, размер страховых выплат владельцам российских облигаций может составить 3,2 млрд долларов.

Bloomberg отмечает, что размер накопленных процентных выплат и то, что основной платеж уже был произведен, означают, что постановление Комитета по анализу кредитных деривативов не вызовет более широкого дефолта по российским гособлигациям.

Но, добавляет издание, "задолженность, о которой идет речь, уже наступила, поэтому владельцам (облигаций, - ред.) придется платить дважды - сначала по самим облигациям, а потом по страховке.

1 июня издание The Telegraph подсчитало , что за 100 дней санкций Россия потеряла 256 млрд фунтов.

Экономический эксперт Дубогрыз прогнозирует, что после шестого пакета санкций РФ потеряет до 3% федерального бюджета – это очень большие цифры.

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