"Россия не выходила из СССР": спикер Путина Песков высказался о территориальных претензиях к "бывшим республикам"

Об этом он заявил на брифинге, передает "Эхо Москвы".



На вопрос российского журналиста может ли сравнение границ 1922-го и 1991 годов, упомянутое в статье президента РФ, распространяться также на Россию и регионы, которые вошли в ее состав в советский период, Дмитрий Песков ответил: "Российская Федерация ниоткуда не выходила, вот в чем дело",



Песков сказал, что глава Кремля Владимир Путин в своей статье "отмечает эту ситуацию и этот юридический принцип".



Читайте также: "Вас нет, но мы вас уничтожим". Что на самом деле хотел сказать Путин статьей об Украине?



Пресс-секретарь Путина добавил, что это предмет для дискуссий в эфире, но не во время конференц-кола.



"Вам лучше, наверное, излагать стройно, письменно или устраивать дискуссии в эфире. Статья, безусловно, очень глубокая, она очень сложная, это мировоззренческая статья. Это по сути даже не статья, это гораздо более глубокий материал, поэтому, конечно, дискуссии - это хорошо, и они должны быть", - сказал он.



Читайте также: Виталий Портников: Для Путина Украины нет и не будет



Дмитрий Песков согласился, что эту статью можно считать приглашением к дискуссии, в том числе о границах.



Заметим, в 1922 году РСФСР не имела в своем составе Южного Сахалина, Выборга и части Карелии, Восточного Донбасса с Таганрогом. Впрочем, некоторые истинно украинские территории, как то Стародубщина и северо-восток Слобожанщины были "переданы" из состава УССР в РСФСР в 1919 году.

Напомним, 12 июля на сайте Кремля появилась "программная" статья Путина об Украине на двух языках.

Владимир Зеленский прокомментировал статью Путина о "едином народе" русских, украинцев и белорусов, заметив, что глава России находит время писать такие статьи, но не находит времени встретиться с украинским коллегой