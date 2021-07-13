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"Россия не выходила из СССР": спикер Путина Песков высказался о территориальных претензиях к "бывшим республикам"

13 июля, 2021 вторник
16:07
война с Россией Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя статью Владимира Путина, заявил, что границы советских республик 1922 года не касаются самой России, поскольку та "из СССР не выходила"

Об этом он заявил на брифинге, передает "Эхо Москвы".

На вопрос российского журналиста может ли сравнение границ 1922-го и 1991 годов, упомянутое в статье президента РФ, распространяться также на Россию и регионы, которые вошли в ее состав в советский период, Дмитрий Песков ответил: "Российская Федерация ниоткуда не выходила, вот в чем дело",

Песков сказал, что глава Кремля Владимир Путин в своей статье "отмечает эту ситуацию и этот юридический принцип".

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Пресс-секретарь Путина добавил, что это предмет для дискуссий в эфире, но не во время конференц-кола.

"Вам лучше, наверное, излагать стройно, письменно или устраивать дискуссии в эфире. Статья, безусловно, очень глубокая, она очень сложная, это мировоззренческая статья. Это по сути даже не статья, это гораздо более глубокий материал, поэтому, конечно, дискуссии - это хорошо, и они должны быть", - сказал он.

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Дмитрий Песков согласился, что эту статью можно считать приглашением к дискуссии, в том числе о границах.

Заметим, в 1922 году РСФСР не имела в своем составе Южного Сахалина, Выборга и части Карелии, Восточного Донбасса с Таганрогом. Впрочем, некоторые истинно украинские территории, как то Стародубщина и северо-восток Слобожанщины были "переданы" из состава УССР в РСФСР в 1919 году.

  • Напомним, 12 июля на сайте Кремля появилась "программная" статья Путина об Украине на двух языках.
  • Владимир Зеленский прокомментировал статью Путина о "едином народе" русских, украинцев и белорусов, заметив, что глава России находит время писать такие статьи, но не находит времени встретиться с украинским коллегой
Дмитрий Песков
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