Россия не вторглась бы в Украину, будь последняя членом НАТО, – премьер Финляндии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что членство Украины в НАТО позволило бы предотвратить войну. Это было основной мотивацией для подачи заявки ее страны на присоединение к военному альянсу
Об этом Санна Марин сказала в ходе дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Politico.
Премьер Финляндии также признала, что Европа и союзники должны действовать жестче в 2014 году, когда Россия напала на Крым, и из этого "нужно извлечь уроки".
Также Санна Марин отметила, что она уверена: Владимир Путин не начал бы вторжение в Украину, будь Киев уже членом НАТО. Именно поэтому Финляндия и Швеция также ратифицируют членство в НАТО.
"Мы хотим стать членом НАТО, потому что мы больше никогда не хотим войны в Финляндии", – сказала она, добавив, что надеется, что процесс ратификации для Швеции и Финляндии пройдет "как можно скорее".
Совместную заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО еще предстоит ратифицировать Венгрия и Турция.
- Как стало известно ранее 17 января, Турция требует от Швеции и Финляндии выдать около 130 человек, которые она считает террористами для одобрения вступления этих стран в НАТО.
- Бывший госсекретарь США и советник по нацбезопасности Белого дома Генри Киссинджер в Давосе признал уместность членства Украины в НАТО. В июне 2022-го он заявлял, что Украина должна уступить Россию часть территории, а США и Запад – не рассчитывать на российское поражение в войне.
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