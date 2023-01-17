Об этом Санна Марин сказала в ходе дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Politico.

Премьер Финляндии также признала, что Европа и союзники должны действовать жестче в 2014 году, когда Россия напала на Крым, и из этого "нужно извлечь уроки".

Также Санна Марин отметила, что она уверена: Владимир Путин не начал бы вторжение в Украину, будь Киев уже членом НАТО. Именно поэтому Финляндия и Швеция также ратифицируют членство в НАТО.

"Мы хотим стать членом НАТО, потому что мы больше никогда не хотим войны в Финляндии", – сказала она, добавив, что надеется, что процесс ратификации для Швеции и Финляндии пройдет "как можно скорее".

Совместную заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО еще предстоит ратифицировать Венгрия и Турция.

Как стало известно ранее 17 января, Турция требует от Швеции и Финляндии выдать около 130 человек, которые она считает террористами для одобрения вступления этих стран в НАТО.

Бывший госсекретарь США и советник по нацбезопасности Белого дома Генри Киссинджер в Давосе признал уместность членства Украины в НАТО. В июне 2022-го он заявлял, что Украина должна уступить Россию часть территории, а США и Запад – не рассчитывать на российское поражение в войне.

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