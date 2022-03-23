"Россия не воюет с мирным населением, а гарантирует безопасность": на Черниговщине оккупанты распространяют пропагандистские листовки

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на Оперативное командование "Север".



Открытки "к братьям славян" распространяются в приграничных населенных пунктах. В них оккупанты утверждают, что "не допустят безобразия мародеров, грабителей и националистов".

Захватчики призывают жителей Черниговщины содействовать им, сообщая о "диверсионных группах" и "отрицательно настроенных националистических элементах".



"Наши украинские люди не поддаются на такие призывы, поскольку видят и понимают, что коварным захватчикам верить нельзя, их слово ничего не стоит. Поэтому, "братья-славяне", ваш маршрут вашего движения уже проложен русским военным кораблем", — комментирует командование "Север".

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