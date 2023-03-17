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OPINION

Россия – не Веймарская республика, а "хрустальный Рейх"

Олег Манчура
17 мартa, 2023 пятница
14:01
Мнение

Кремлевские пропагандисты пугают тем, что после поражения Путина в войне в России созреет нацизм

Пока для западного обывателя "Навальный", для западной элиты - спасите Рассейку, а то...

И что?..

Словом, в последнее время "хорошие русские" на Западе разносят по аудиториям, конференц-залам и think tanks новый мыслевирус.

Его РНК очень проста:

- Через двадцать лет после поражения РФ восстановится, и вот тогда режим станет действительно нацистским. Его возглавит не коррумпированный престарелый и неэффективный Путин, а действительно харизматичный русский Гитлер.

Экспертная среда или элиты все же не безграмотный охлос – с ними не надо грубо, можно и деликатно.

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Они прекрасно знают контексты, и те будто намекают и подталкивают к очевидному выводу:

- Если Запад оскорбит РФ поражением, а тем более их унизит "недогосударство Украины", а еще и будут репарации и обнищания, то это станет почвой для реванша, утверждение действительно нацистского режима и еще большей войны, как это и случилось сто лет назад с Германией.

Что интересно, эти месседжи начали синхронно разгонять с заявлениями Путина и Медведева о возможности развала РФ.

Если Запад оскорбит РФ поражением, а тем более их унизит "недогосударство Украины", а еще будут репарации и обнищания, то это станет почвой для реванша, утверждения действительно нацистского режима и еще большей войны, как это и произошло сто лет назад с Германией. Что интересно, эти месседжи начали синхронно разгонять с заявлениями Путина и Медведева о возможности развала РФ

Только если те работают на внутреннюю аудиторию, то контролируемые режимом "хорошие русские" на внешнюю.

Это превентивные меры.

И это хороший сигнал: значит, лучше других чувствуют угрозу развала.

Но сейчас не об этом, а об откровенной манипуляции и попытке натянуть сову на глобус.

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В этом уравнении есть:

Веймарская республика – это Гитлер;

X*ло – это Новый Гитлер.

По логике, миру предлагают признать, что Путин — это Веймарская республика, а уже после него наступит нацистский апокалипсис.

То есть РФ сейчас, как и Веймарская республика — парламентская демократия, с федеральным устройством, сильной оппозицией и свободой печати?

И потому, чтобы не допустить нацизма в РФ, в будущем нужно не унижать русских?

Э, нет, "нехорошие русские", это ельцинская Россия была Веймарской республикой.

Веймар — следствие краха Второго Рейха в Первой мировой и предвестник Третьего Рейха и Второй мировой.

Ельцинская РФ – это следствие краха СССР в "холодной войне" и предвестник путинской РФ и Третьей мировой.

Поэтому Путин и есть новый Гитлер, который реваншировал, создал автократию, уничтожил оппозицию и федерализм и наконец начал агрессию против соседей: сначала гибридно из-за аншлюсов, а потом и большой войны.

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Путин и является новым Гитлером, который реваншировал, создал автократию, уничтожил оппозицию и федерализм и наконец начал агрессию против соседей: сначала гибридно из-за аншлюсов, а потом и большой войны

Ху**ватенько вышло, не так, как у Гитлера? Обедненько, да?

Уж извините, "русский стайл руки из жопы" - это не немецкое качество.

А теперь главное, зачем контролируемые Кремлем эмигранты сбивают фокус и сравнивают РФ с Веймарской республикой, а не с Третьим Рейхом.

Ибо после краха Третьего Рейха:

– было депортировано 17 миллионов немцев, от Чехии до Югославии. Сколько русских депортируют из Бурятии или Марий Эл?

- было расчленено государство и поделено его на оккупационные зоны, и так вырвано жало реваншизма.

- были отторгнуты земли, которые немцы считали историческими, в пользу соседей.

Конечно, все это выглядело гораздо сложнее — и провальная денацификация, и добровольная деидеологизация общества; и построение государства благосостояния, которое впитало немецкий экспансионизм и потенцию, и интеграция в НАТО.

Но ведь "хорошие русские говорят схематически — не чтобы смоделировать вариативность, а чтобы напугать.

- Не трррожь матушку-рааасею!

Ибо боятся именно такой простенькой схемы: дезинтеграция, депортация, дерусификация.

А на то, что именно ельцинская Россия – это Веймарская республика, а после нее будет "хрустальный Рейх", намекал еще Ричард Никсон.

Кого же на этот раз послушает западная элита: предсказание президента США, которое уже раз сбылось, или белый шум башен Кремля?

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Об авторе: Олег Манчура, журналист.

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