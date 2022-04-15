Россия не устанавливает правила игры: использование или угроза использования ядерного оружия остается под юрисдикцией международного законодательства, которое РФ подписывала - Тетерук
Угрозы РФ – это обычная ее форма ведения внешней политики. Россия не устанавливает правила игры, использование или угроза использования ядерного оружия остается под юрисдикцией международного законодательства, которое РФ подписывала, видим стагнацию РФ, пролонгированную во времени
Об угрозах ядерного оружия и формах риторики РФ поделился своими мыслями Андрей Тетерук, член добровольческого формирования Киева "Свободная Украина" в эфире Еспресо TV
Украинский военный отметил: "То, что РФ угрожает, это обычная ее форма ведения внешней политики, они уже не способны на другую форму риторики. Давайте не забывать о том, что Россия не устанавливает правила игры, хотя очень хочет".
"Использование или угроза использования ядерного оружия остается под юрисдикцией международного законодательства, которое РФ подписывала и взяла на себя обязательства по соблюдению и использованию норм как химического оружия, так и ядерного оружия. Если мы допустим, что на затонувшем крейсере "Москва" возможно были ядерные боеголовки, безусловно, РФ должна обеспечить безопасность в акватории Черного моря от этого оружия. Это первое"- объяснил Андрей Тетерук.
Член добровольческого формирования добавил: "Второе, любые угрозы странам демократического мира с выдвижением вооруженных сил РФ будут иметь единогласный жесткий ответ коллективного запада, потому что все убедились о намерениях РФ. И хотя Украина приложила безграничные усилия доказать миру, что Россия есть уродливой страной в цивилизованном мире, с безобразным восприятием этого мира, с совершенно отвергнутыми нормой морали и правил соблюдения ведения войны, именно такое поведение убедило весь мир не только поддерживать Украину, но и готовиться защищать себя.Я думаю, эти угрозы, что они будут делать плохо вблизи Финляндии, Швеции или других стран, это просто самовнушение, что они на что-то способны Россия проиграла, начав войну с нами. Мы видим стагнацию этого государства, пролонгированную во времени, мы будем свидетелями, как они деградируют не в пределах своей территории, а с помощью Украины будут разрушены как образование, несущее угрозу всему миру".
- Напомним, 14 апреля издание Defense Express написал, что на тонущем после удара "Нептуна" ракетном крейсере "Москва" могут быть ядерные боеприпасы
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.46
Покупка 29.46Продажа 30.64
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 33.22
- Актуальное
- Важное