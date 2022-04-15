Россия не устанавливает правила игры: использование или угроза использования ядерного оружия остается под юрисдикцией международного законодательства, которое РФ подписывала - Тетерук

Об угрозах ядерного оружия и формах риторики РФ поделился своими мыслями Андрей Тетерук, член добровольческого формирования Киева "Свободная Украина" в эфире Еспресо TV



Украинский военный отметил: "То, что РФ угрожает, это обычная ее форма ведения внешней политики, они уже не способны на другую форму риторики. Давайте не забывать о том, что Россия не устанавливает правила игры, хотя очень хочет".



"Использование или угроза использования ядерного оружия остается под юрисдикцией международного законодательства, которое РФ подписывала и взяла на себя обязательства по соблюдению и использованию норм как химического оружия, так и ядерного оружия. Если мы допустим, что на затонувшем крейсере "Москва" возможно были ядерные боеголовки, безусловно, РФ должна обеспечить безопасность в акватории Черного моря от этого оружия. Это первое"- объяснил Андрей Тетерук.



Член добровольческого формирования добавил: "Второе, любые угрозы странам демократического мира с выдвижением вооруженных сил РФ будут иметь единогласный жесткий ответ коллективного запада, потому что все убедились о намерениях РФ. И хотя Украина приложила безграничные усилия доказать миру, что Россия есть уродливой страной в цивилизованном мире, с безобразным восприятием этого мира, с совершенно отвергнутыми нормой морали и правил соблюдения ведения войны, именно такое поведение убедило весь мир не только поддерживать Украину, но и готовиться защищать себя.Я думаю, эти угрозы, что они будут делать плохо вблизи Финляндии, Швеции или других стран, это просто самовнушение, что они на что-то способны Россия проиграла, начав войну с нами. Мы видим стагнацию этого государства, пролонгированную во времени, мы будем свидетелями, как они деградируют не в пределах своей территории, а с помощью Украины будут разрушены как образование, несущее угрозу всему миру".

Напомним, 14 апреля издание Defense Express написал, что на тонущем после удара "Нептуна" ракетном крейсере "Москва" могут быть ядерные боеприпасы