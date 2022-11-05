Россия не уничтожила ни одну установку HIMARS в Украине, - Politico

Об этом сообщает Politico.

"По словам высокопоставленного чиновника Министерства обороны США, пожелавшего остаться неизвестным, чтобы дать откровенную оценку войне, Москва до сих пор не смогла уничтожить ни одну из этих пусковых установок HIMARS", - пишет издание.

Впрочем, чиновник добавил, что Украина все еще нуждается в значительном количестве артиллерии для будущих боев. Это связано с тем, что характеристики потребления в данной войне высоки. Так, Украина ежедневно выпускает 4-7 тыс. артиллерийских снарядов, а Россия – 20 тыс. артиллерийских снарядов.