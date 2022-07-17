Россия не угрожает Европе, ведь ВСУ дали такую взбучку россиянам, что они боятся проиграть войну, - польский генерал Скшипчак
Генерал Вооруженных Сил Польши Вальдемар Скшипчак считает, что страна-агрессор Российская Федерация не угрожает Европе, ведь Вооруженные силы Украины дали россиянам настолько мощную взбучку, что оккупанты боятся проиграть войну
Командующий сухопутными войсками Польши 2006-2009 гг поделился деталями в программе "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".
"Прежде всего зададим вопрос, угрожает ли Европе война с Россией? По моему мнению - нет. Поскольку украинская армия так мощно шокировала и уничтожила российскую армию, что россияне сейчас боятся эту войну с Украиной проиграть. Следовательно, даже не думают однако, чтобы напасть на Польшу или на Литву, потому что у них нет столько войск и нет сил, чтобы с кем-нибудь начинать очередную авантюру. Поэтому сейчас украинцы борются во имя всей Европы", - отметил Скшипчак.
Польский военный добавил, что Вооруженные силы сражаются за Европу, поэтому европейцы должны предоставить Украине все, что они могут.
"На вас лежит сейчас вся тяжесть войны с Россией. Нам ничего не угрожает. Поэтому все то, что мы имеем и можем вам дать, должны вам дать. Потому что вы боретесь за нас. Европа должна это понять, что вы боретесь во имя Европы и за наши интересы, за нашу свободу. И чтобы могли эффективно бороться, вам нужно оружие и амуниция. Надо вычистить склады, надо дать все, что только можно дать", - отметил Вальдемар Скшипчак.
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