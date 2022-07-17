Командующий сухопутными войсками Польши 2006-2009 гг поделился деталями в программе "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Прежде всего зададим вопрос, угрожает ли Европе война с Россией? По моему мнению - нет. Поскольку украинская армия так мощно шокировала и уничтожила российскую армию, что россияне сейчас боятся эту войну с Украиной проиграть. Следовательно, даже не думают однако, чтобы напасть на Польшу или на Литву, потому что у них нет столько войск и нет сил, чтобы с кем-нибудь начинать очередную авантюру. Поэтому сейчас украинцы борются во имя всей Европы", - отметил Скшипчак.

Польский военный добавил, что Вооруженные силы сражаются за Европу, поэтому европейцы должны предоставить Украине все, что они могут.

"На вас лежит сейчас вся тяжесть войны с Россией. Нам ничего не угрожает. Поэтому все то, что мы имеем и можем вам дать, должны вам дать. Потому что вы боретесь за нас. Европа должна это понять, что вы боретесь во имя Европы и за наши интересы, за нашу свободу. И чтобы могли эффективно бороться, вам нужно оружие и амуниция. Надо вычистить склады, надо дать все, что только можно дать", - отметил Вальдемар Скшипчак.

Отметим, что накануне в украинский бюджет поступило $1,7 млрд. грантовой помощи США.

Совет ЕС одобрил предоставление Украине 1 млрд евро, который должен поступить до конца июля.

12 июля стало известно, что Национальный банк Украины получил от правительства Швеции 577,7 млн. шведских крон (или почти 1,7 млрд гривен в эквиваленте) на специальный счет, открытый для поддержки Вооруженных Сил Украины.

15 июля стало известно, что министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times рассказал, что на поле боя произойдут серьезные изменения в пользу Украины. Это может произойти до конца года.

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