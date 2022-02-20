"Россия, не трогай Украину!" В Москве скрутили 6 участников антивоенного пикета

Об этом со ссылкой на SOTA передает Еспресо.TV.



Чтобы не нарушать действующее законодательство РФ, пикеты проходили в одиночном режиме, однако их участники все равно были взяты под стражу.



По данным ОВД-Инфо, задержаны правозащитник Лев Пономарев, а также Николай Рекубратский, Юрий Самодуров, Михаил Кригер, Михаил Удимов, Анна Кречетова.



У пикетчиков были плакаты "Школы и больницы вместо бомб и снарядов", "Руки прочь от Украины", "Долой власть чекистов", "Россия, не трогай Украину", "Нет войне с Украиной", "Свободу украинским политзаключенным".





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb