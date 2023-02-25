Год назад Владимир Путин признал независимость спонсируемых Россией сепаратистских республик Донецка и Луганска. Это стало стартовым свистком для полномасштабного вторжения в Украину через три дня. Для нас украинцев Мир изменился навсегда. Но в 2022 году был еще один акт признания, который почти все проигнорировали, но мое сердце от него утихло. 18 октября 2022 года Верховная Рада Украины объявила Чеченскую Республику Ичкерия "временно оккупированной Российской Федерацией".

Объясню. Когда Советский Союз потерпел крушение в 1991 году, Чечня была одной из двух автономных республик новой независимой Российской Федерации, провозгласивших независимость (другой был Татарстан). Но мировым лидерам тогда было достаточно и того, что им тогда пришлось серьезно воспринять все советские республики, которые до этого считались просто административными частями России – Украину, Грузию, Казахстан (еще бы научиться их правильно произносить...). Шок Запада от такой новой географии означал, что независимая Ичкерия не имела даже призрачного шанса на признание.

Распад Советской империи удалось удержать в границах Российской Федерации ценой двух разрушительных чеченских войн при молчаливом согласии внутренних и международных институций. В результате Чечня-Ичкерия стала тестовой площадкой для нынешней военной стратегии против Украины: государственная террористическая война.

Читайте также: От первого до последнего дыхания

А что если бы, спрашиваю себя, на новый тоталитаризм России остальной мир в 1990-х не смотрел сквозь пальцы? В те годы, чтобы обезопасить человечество от появления нового Гитлера, достаточно было позволить России мирно уменьшиться при должном международном надзоре. К сожалению, за все преступления советского режима тогда Запад заклеймил только коммунизм. А российский империализм проблемой никогда не считался.

А что если бы, спрашиваю себя, на новый тоталитаризм России остальной мир в 1990-х не смотрел сквозь пальцы? В те годы, чтобы обезопасить человечество от появления нового Гитлера, достаточно было позволить России мирно уменьшиться при должном международном надзоре. К сожалению, за все преступления советского режима тогда Запад заклеймил только коммунизм. А российский империализм за проблему никогда не считался.

Могло ли это быть – как подсказывает мне отчеканенная войной антиколониальная чуйка – признаком скрытой империалистической солидарности? Было ли это быть сладким грехом, который десятилетиями заставлял западные империи снисходительно улыбаться, а не содрогаться, перед фактом наглого колониального превосходства, с которым Москва относилась к своим нерусским вассалам? Я не могу найти никакого другого разумного объяснения, почему многие на Западе так цеплялись за иррациональную веру в неизбежную и скорую демократическую трансформацию России.

Читайте также: Что не сказал Путин?

Но Россия не станет демократией, пока не распадется. Потому что Россия на самом деле не является национальным государством, а является той же устаревшей многоэтнической империей, которая живет за счет расширения и грабежа ресурсов, как и 300 лет назад – а значит, обреченной снова и снова воспроизводить под любым идеологическим прикрытием политическую систему-тюрьму, которая единственно держит ее вместе.

Одним из интеллектуальных пережитков империалистического XIX века является мнение, что сохранение Российской империи было бы менее катастрофическим (с точки зрения гуманитарных последствий), чем признание права на жизнь десятков народов, чья судьба под московским правлением была ничем иным как упорным выживанием под угрозой полного исчезновения Это предубеждение помогло империи дважды устоять в XX веке – в 1921 и в 1991 году. Пора переосмыслить это.

Одним из интеллектуальных пережитков империалистического XIX века является мнение о том, что сохранение Российской империи было бы менее катастрофическим (с точки зрения гуманитарных последствий), чем признание права на жизнь десятков народов, чья судьба под московским правлением была ничем иным как упорным выживанием под угрозой полного исчезновения Это предубеждение помогло империи дважды устоять в XX веке – в 1921 и в 1991 году. Пора переосмыслить это

Я очень хорошо помню, как призрак исчезновения преследовал Украину в 1970-х и начале 1980-х, пока Чернобыльская беда наконец вывела нас из социального паралича и заставила украинцев самим позаботиться о своей безопасности. В те "ментовские" времена, тех, кто решался публично разговаривать на украинском, могли в любой момент унизить русской колониалистской фразой "гаварите па-человечески"! Если однажды ты такое услышал и не сумел достойно ответить (а каждое несогласие с верховенством чего-либо русского клеймилось "украинским национализмом", самым тяжким преступлением тех времен), то этот опыт ты запоминал на всю жизнь.

Читайте также: Игрок или Медоед. Сценарии для Украины

Если присмотреться, то нынешняя война со стороны Москвы — это ужасно увеличенная версия украинских чисток в 1970-х (известных из архивов КГБ как "операция Блок"): тот же язык, те же приемы. Единственная разница – масштаб. Те чистки были выборочными и незаметными, в то время как сейчас каждая из тысяч российских ракет, попавших в наши города, воет ту же фразу - "разговаривайте по-человечески!" – максимально высоким тоном. Украинцы отвечают известным выражением защитников острова Змеиный. Мы переживем Российскую Федерацию, равно как и пережили и Советский Союз.

Наш парламент спустя 30 лет признал Ичкерию. Мы это прошли: мы знаем как это быть обреченным на исчезновение как нации, когда остальному миру все равно

Но не каждой нации из бывшей московской ловушки так повезло. Потому наш парламент через 30 лет признал Ичкерию. Мы это прошли: мы знаем, как это быть обреченным на исчезновение как нации, когда остальному миру все равно.

История повторяет саму себя. Непропорционально большой призыв среди этнических меньшинств в России в 2022 году, как форму этнической чистки потенциально мятежных регионов, и наполовину так не обсуждают как положение убегающих за границу офисных сотрудников Москвы. Женские протесты против мобилизации в Дагестане и Якутии тоже красноречиво мировые медиа назвали протестами в России.

С волнением вспоминаю, как Чернобыльская беда обсуждалась в 1986 году как ядерная катастрофа в России. Спасибо, но нет. Никогда снова, пожалуйста; эпоха империализма завершилась. Если можно было бы найти хоть какой-нибудь положительный результат через 12 месяцев этой ужасной войны (десятки тысяч убитых, изнасилованных и изуродованных людей, миллионы разрушенных жизней, лучшие на планете черноземы, усеянные минами, бесчисленные сокровища культурного наследия, превращенных в мусор), так это то, что мы — украинцы — все вместе, в едином порыве сопротивления, доказали, что нерусские жизни важны.

Это хорошая новость, потому что об этом речь не шла раньше, и точно не в прошлом веке. Это дает тем всем, кто чувствует себя людьми (людьми без всяких "кавычек"), надежду на будущее.

Колонка Оксаны Забужко в New York Times. Перевод на украинский от Radio Lemberg

Источник

Об авторе. Оксана Забужко, писательница

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.