Россия выдала заказы на восстановление и модернизацию 800 танков советских танков Т-62.

Согласно заявлению депутата Госдумы Гурулева, 103-й танкоремонтный завод получил заказы на восстановление и модернизацию 800 старых советских танков Т-62 в течение трех лет.

Заявляется, что все танки получат тепловизионные прицелы и дополнительную навесную защиту. Раньше на танки Т-62М тепловизоры не устанавливали.

Репортаж с завода показывает, что процесс восстановления танков будет длительным, поскольку комплектующие для него придется частично производить, выполнять значительный объем восстановительных работ. Виден двигатель, явно хранившийся без надлежащих условий.

Россия не имеет ресурсов и технологий для ведения войны преимущественно высокоточным оружием, поэтому готовит к восстановлению все запасы танковых корпусов для ведения войны мобилизационной армией со старым, но массовым оружием. Это связано с высокими потерями танков во время агрессии, поставки новых танков не могут покрыть потери, для вооружения мобилизованных войск нужно массовое оружие. Россия не способна увеличить производство современной техники, поэтому заказывает танки, которые могут быть отремонтированы технологиями советского образца.

Количество российского железа Украина должна противопоставить исключительно качество. Качество управления и применения высокоточного вооружения и средств разведки в первую очередь.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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