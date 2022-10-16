Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка напоминает, что 10 октября Россия выпустила по Украине более 80 крылатых ракет. Президент РФ Владимир Путин заявил, что удары якобы были нанесены в ответ за атаку на Крымский мост.

При этом, министерство обороны Украины сообщило, что более половины ракет были сбиты, но десятки попали в Киев и другие населенные пункты, убив мирных жителей и нанеся ущерб гражданской инфраструктуре.

"Российская оборонная промышленность, вероятно, не в состоянии производить передовые боеприпасы с той скоростью, с которой они тратятся. Атаки РФ свидетельствуют о дальнейшем ухудшении качества российских ракет дальнего радиуса действия, что ограничит их способность поражать желаемое количество целей в будущем", - пришли к выводу в британской разведке.