Россия не способна производить современные ракеты со скоростью, с которой их тратит, - британская разведка
У россиян возникли проблемы с восстановлением запасов современного высокоточного оружия дальнего радиуса действия
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка напоминает, что 10 октября Россия выпустила по Украине более 80 крылатых ракет. Президент РФ Владимир Путин заявил, что удары якобы были нанесены в ответ за атаку на Крымский мост.
При этом, министерство обороны Украины сообщило, что более половины ракет были сбиты, но десятки попали в Киев и другие населенные пункты, убив мирных жителей и нанеся ущерб гражданской инфраструктуре.
"Российская оборонная промышленность, вероятно, не в состоянии производить передовые боеприпасы с той скоростью, с которой они тратятся. Атаки РФ свидетельствуют о дальнейшем ухудшении качества российских ракет дальнего радиуса действия, что ограничит их способность поражать желаемое количество целей в будущем", - пришли к выводу в британской разведке.
- По данным Минобороны 10 октября Россия использовала для атак по Украине 84 крылатых ракет , 24 беспилотника, из них 13 - иранские "Шахид-136".
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