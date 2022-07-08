Россия не создает новые ударные группировки на Юге Украины
В оперативном командовании "Юг" заявили, что на их направлении российский агрессор не создает новые ударные группировки
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация в зоне ответственности напряженная, динамичная, но подконтрольная силам обороны. Противник продолжает ведение боевых действий на занятых рубежах обороны. Новые ударные группировки не создаются", - говорится в отчете.
Россия следует тактике артиллерийско-минометных обстрелов, авиационных ударов и ракетных атак по Югу Украины.
- 7 июля в Херсонской области украинские авиаторы трижды нанесли удары парами вертолетов по опорному пункту, скоплению противника и вражеской техники.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.44
Покупка 34.44Продажа 35.32
-
EUR
Покупка 35.04Продажа 36.37
- Актуальное
- Важное