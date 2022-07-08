Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в зоне ответственности напряженная, динамичная, но подконтрольная силам обороны. Противник продолжает ведение боевых действий на занятых рубежах обороны. Новые ударные группировки не создаются", - говорится в отчете.

Россия следует тактике артиллерийско-минометных обстрелов, авиационных ударов и ракетных атак по Югу Украины.

7 июля в Херсонской области украинские авиаторы трижды нанесли удары парами вертолетов по опорному пункту, скоплению противника и вражеской техники.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb