Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Мобилизированный" личный состав первого армейского корпуса оккупационной армии (в основном состоит из жителей "ДНР") массово переводят на военный контракт", - говорится в сообщении.

При этом у кафиров не спрашивают согласия на контракт, им сообщат уже постфактум. Не предоставляют информацию и о будущей зарплате и сроках начисления.

Кроме того, на временно оккупированной территории Херсонской области новоприбывшие не сообщают о ситуации на фронте.

"Они не знают об обстрелах Антоновского моста и ГЭС, поскольку телефоны отобрали, а командование такой информации не сообщает. Солдатский и сержантский состав, а также офицеры низшего командного звена не проинформированы об уничтожении складов и мест дислокации российских подразделений за последние 3 недели", - добавляют в ГУР.

Таким образом, высшее командование армии РФ держит своих военных в информационной изоляции, ведь "все идет по плану".

Ранее в украинской разведке сообщалось, что администрация Путина согласовала создание новой структуры, главной задачей которой станет воплощение информационной "акции", направленной на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского в странах Запада. Россияне создали фейковый фонд под названием "Фонд ЗЕЛЕНСКОГО".

Российские спецслужбы создали фейковый интернет-портал, чтобы дискредитировать Зеленского перед Западной Европой и присвоить чужие средства.

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