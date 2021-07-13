Россия не согласует решение ЕСПЧ по возможности однополых браков
Вице-спикер российского Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Конституционный суд РФ не согласует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о возможности регистрации брака трех однополых пар в России
Об этом сообщают росСМИ, передает "Европейская правда".
"Любые интерпретации возможны до тех пор, пока они не вмешиваются конституционное поле. У нас есть новая статья Конституции, браком является союз мужчины и женщины, и точка... Ни один Конституционный суд не согласует это решение ЕСПЧ в качестве обязательного для выполнения Российской федерацией. Разумеется, мы его выполнять не будем", - сказал Косачев.
Вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой назвал политизированным решение ЕСПЧ.
Ранее ЕСПЧ признал нарушением статьи восьмой Европейской конвенции о правах человека отказ однополым парам из России заключить брак.
В суд обратились три однополые пары, которым в России более 10 лет отказывают в регистрации брака.
Суд считает, что РФ обязательства выполнять положения Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ постановил, что Россия должна обеспечить уважение к частной жизни заявителей и создать правовую основу для признания и защиты отношений однополых пар.
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