Об этом в эфире единого телемарафона сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Российская Федерация не пойдет на это, мне так кажется. Мариуполь стал для них символом несокрушимости Украины. Россияне немного свихнуты на странных символах – Z, V, которые они там малюют, – и для них разрушить символ несокрушимости Украины – это очень принципиальный момент" , – заявил Подоляк.

Единственная надежда, добавил он, что кто-то в Кремле подскажет Путину, что такой обмен был бы неплохим "из гуманистических соображений".

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил возможность обмена нардепа Виктора Медведчука.

Сегодня, 18 апреля, Медведчук попросил Путина и Зеленского обменять его на жителей и защитников Мариуполя.

27 февраля стало известно, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста, где находился по двум уголовным делам – добыче нефти и газа в Черном море и содействия деятельности террористической организации через поставки угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

18 марта суд разрешил арестовать Медведчука.

12 апреля Медведчука задержала СБУ .

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