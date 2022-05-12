Россия не согласилась на процедуру "экстракшна" из Азовстали. Начался новый раунд переговоров

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук.

На экстракшн из Азовстали Россия не соглашается, но предлагает сдаваться.

"Пока продолжаются переговоры. РФ не согласилась на процедуру экстракшн. Они предлагают только капитуляцию. Как вы знаете, наши ребята не согласны сложить оружие. На сегодняшний день есть только единственный путь – идти пошагово. Спецоперация будет иметь несколько этапов. Первый этап – это эвакуация тяжелораненых" , – рассказала Ирина Верещук.

Предварительные переговоры, ранее продолжавшиеся об освобождении бойцов в Мариуполе, прекращены. Теперь начали новый раунд.

"Там находятся сотни солдат и офицеров ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, СБУ, Пограничной службы и терробороны. Ребят нужно спасать. Все нуждаются в спасении", - добавила вице-премьер-министр.

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