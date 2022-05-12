Россия не согласилась на процедуру "экстракшна" из Азовстали. Начался новый раунд переговоров
Известно, что первым раундом спецоперации по спасению военных из Азовстали будет эвакуация тяжелораненых
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук.
На экстракшн из Азовстали Россия не соглашается, но предлагает сдаваться.
"Пока продолжаются переговоры. РФ не согласилась на процедуру экстракшн. Они предлагают только капитуляцию. Как вы знаете, наши ребята не согласны сложить оружие. На сегодняшний день есть только единственный путь – идти пошагово. Спецоперация будет иметь несколько этапов. Первый этап – это эвакуация тяжелораненых" , – рассказала Ирина Верещук.
Предварительные переговоры, ранее продолжавшиеся об освобождении бойцов в Мариуполе, прекращены. Теперь начали новый раунд.
"Там находятся сотни солдат и офицеров ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, СБУ, Пограничной службы и терробороны. Ребят нужно спасать. Все нуждаются в спасении", - добавила вице-премьер-министр.
- 7 мая вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что с завода "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.
- 8 мая заместитель командира "Азова" Святослав Паламарь заявил, что полк не может подтвердить эвакуацию всех гражданских из "Азовстали", ведь нет спецтехники для разбора завалов.
- 11 мая защитники Азовстали обратились к лидерам еврейского народа с призывом помочь в эвакуации военных. В тот же день Украина предложила передать России пленных кафиров в обмен на возможность эвакуировать с завода "Азовсталь" раненых украинских военных.
- Эспрессо подписал открытое обращение к ООН по спасению украинских военных из Азовстали.
- 12 мая заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар заявил , что гражданские, которыми занимались украинские военные, оставили заблокированный россиянами в Мариуполе завод "Азовсталь".
- Ранее офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко рассказал, что защитники Азовстали заблокировали около 7 вражеских бригад - около 15 тыс. оккупантов.
- Жена командира полка "Азов" Екатерина Прокопенко призвала подписывать петицию в ООН с требованием вывезти людей из "Азовстали".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.03
-
EUR
Покупка 32.99Продажа 33.75
- Актуальное
- Важное