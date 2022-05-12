English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия не согласилась на процедуру "экстракшна" из Азовстали. Начался новый раунд переговоров

Россия не согласилась на процедуру "экстракшна" из Азовстали. Начался новый раунд переговоров

12 мая, 2022 четверг
14:52
война с Россией Азовсталь

Известно, что первым раундом спецоперации по спасению военных из Азовстали будет эвакуация тяжелораненых

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук.

На экстракшн из Азовстали Россия не соглашается, но предлагает сдаваться.

"Пока продолжаются переговоры. РФ не согласилась на процедуру экстракшн. Они предлагают только капитуляцию. Как вы знаете, наши ребята не согласны сложить оружие. На сегодняшний день есть только единственный путь – идти пошагово. Спецоперация будет иметь несколько этапов. Первый этап – это эвакуация тяжелораненых" , – рассказала Ирина Верещук.

Предварительные переговоры, ранее продолжавшиеся об освобождении бойцов в Мариуполе, прекращены. Теперь начали новый раунд.

"Там находятся сотни солдат и офицеров ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, СБУ, Пограничной службы и терробороны. Ребят нужно спасать. Все нуждаются в спасении", - добавила вице-премьер-министр.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Мариуполь
Донетчина
Азов
капитуляция
воєнні злочини Росії
Читайте также:
путін путлер
11 мая, 2022 среда
Путин отстранил разведчиков ФСБ от участия в войне из-за провалов в Украине, - The Times
Путін капут
11 мая, 2022 среда
Капитуляцию России будет подписывать не Путин, – экс-нардеп Стецькив
Пентагон
12 мая, 2022 четверг
США ограничили передачу Украине разведданных о высшем военном командовании РФ, - Washington Post
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.45
    Покупка 31.45
    Продажа 32.03
  • EUR
    Покупка 32.99
    Продажа 33.75
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
12 мая
15:09
"Села" для беженцев и выплаты для принимающих семей. Власти Брюсселя обнародовали планы по поводу украинцев в Бельгии
15:05
Binance
Криптобиржа Binance закрыла переводы и вывод денег в иностранные банки для россиян
14:59
На Черниговщине начали сносить монумент "Три сестры", посвященный "дружбе" Украины, Беларуси и РФ
14:56
Эксклюзив
Важно, чтобы Украина никогда не согласилась на признание оккупированных территорий, – журналист Цымбалюк
14:53
Разрушены около 70% города: мэр показал, как выглядит освобожденный от оккупантов Ирпень
14:43
Рада утвердила приказ президента о принудительном изъятии активов Сбербанка России и ВЭБ.РФ в Украине
14:37
ПриватБанк предупредил о проблемах при входе в Приват24
14:27
Эксклюзив
Дмитрий Песков очень хорошо рекламирует НАТО для Финляндии, Швеции и Украины, – журналист Цымбалюк
14:24
Оккупанты обстреляли Дергачи в Харьковской области: есть погибшие и раненые
14:20
"Обе стороны готовы к длительной войне": эксперты NBC News о дальнейшем ходе вторжения России в Украину
14:12
В Луганской области в Попаснянскую общину завезли гумпомощь и эвакуировали оттуда женщину
14:08
Путин должен смириться с тем, что в итоге он проиграл – министр обороны Великобритании
14:08
Университеты Бельгии предлагают языковые курсы для студентов из Украины
13:59
Артема Сытника назначили заместителем главы НАПК
13:48
Оккупанты вывезли на территорию РФ 2 тыс. украинских детей, - Денисова
13:42
В Тростянце на Сумщине трактор взорвался на российской мине: один человек получил контузию
13:40
Wizz Air
Wizz Air предоставляет 10 тыс. бесплатных билетов в Великобританию для украинских беженцев
13:39
Второй полуфинал "Евровидения": где и когда смотреть, список участников
13:35
Эксклюзив
Рефат Чубаров
Безнаказанность виновных в депортации народов возвращается новым геноцидом, - глава Меджлиса Чубаров
13:30
Сбербанк
СНБО постановил национализировать дочерние компании российских Сбербанка и ВЭБ.РФ
13:22
Обновлено
Метро Киева возобновило движение по красной ветке
13:08
Мошенники рассылают фейковый чат-бот
13:07
В Хорватию прибыло более 17 тыс. беженцев из Украины, 85% из них – женщины и дети
13:03
Российские пропагандисты теряют аудиторию, - Стратком
13:02
"Старый маразматик": разведка перехватила разговор, в котором оккупант делится впечатлениями от речи Путина 9 мая
12:56
Медиасообщество призвало отстранить пророссийских ведущих от участия в нацмарафонах
12:55
Эксклюзив
Марк Фейгин
Геноцид украинцев в Буче и просмотр видеоконтента Шария - взаимосвязаны, - Марк Фейгин
12:51
Большинство действий российских военных в Украине можно квалифицировать как военные преступления, - Верховный комиссар ООН по правам человека Бачелет
12:46
"Накачка Украины оружием повышает вероятность прямого конфликта НАТО с Россией": Медведев снова пугает мир ядерной войной
12:45
Украинские беженцы в России сообщают о допросах, задержаниях и других преступлениях,- The Washington Post
12:40
Эксклюзив
Проблемы с поставками немецкого оружия - это позорная ситуация для Германии, - немецкий политолог Умланд
12:31
Минцифра откроет в Варшаве центр Дия.Бизнес для переселенцев
12:28
Россия не имеет возможности полноценно восстановить боеспособность своих подразделений, - украинская разведка
12:24
Эксклюзив
Киев
Путин будет искать возможности для возобновления наступления на Киев, - политолог Кулик
12:22
В Харьковской области российский снаряд перебил газопровод: 17,5 тыс. потребителей остались без газа
12:21
Обновлено
Оккупанты нанесли авиаудары по школам в Новгород-Северском, есть погибшие и раненые
12:19
Нафтогаз
Нафтогаз автоматически продлит договоры, зафиксировав цену газа для потребителей на уровне 7,96 грн
12:04
Российские военные похищают украинских активистов в оккупированной Попасной, - Гайдай
12:02
В центре Запорожья мужчина планировал теракт. СБУ изъяла костыль, набитый взрывчаткой, гвоздями и болтами
12:00
Эксклюзив
Молдове нужно держаться Украины, ведь украинцы защищают ее от агрессии Путина, - Климкин
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV