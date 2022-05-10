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Россия не соглашается ни на один вариант эвакуации военных из Мариуполя, - Зеленский

10 мая, 2022 вторник
20:25
война с Россией

Украина применяет все возможные инструменты для эвакуации украинских военных из Мариуполя, но Россия не дает согласия на любой из предложенных вариантов

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении в парламент Мальты.

"В Мариуполе по-прежнему остаются его защитники. Они продолжают сопротивление на территории завода "Азовсталь". Мы применяем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для них. Но Россия пока не дает согласия на любой из многих предложенных вариантов", - сказал Зеленский. 

Он отметил, что Украина просила партнеров и необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь и спасти и военных, и гражданских. Но именно того оружия и именно в таком объеме, как нужно для деблокады Мариуполя, пока нет.

"Что это значит? Вы можете полностью понять это, просто вспомнив, какое значение имели в весеннем мальтийском небе 1942 британские "Спитфайеры", - подчеркнул Президент.

По его словам, Британия и Соединенные Штаты реализовали эту миссию, которая изменила ход битвы за Мальту и помогла уничтожить амбицию агрессора по захвату острова.

"И сейчас мы нуждаемся в схожей миссии от наших партнеров. Чтобы уничтожить амбицию нынешнего агрессора по захвату Украины и других европейских государств. Мы нуждаемся в самолетах, вертолете, специальной артиллерии и другом оружии", - подчеркнул глава государства.

По его словам, нет сомнения, что в России знают о том, что происходит в Мариуполе, ведь у российской армии был приказ разрушить этот город и убить как можно больше людей.

Он подчеркнул, что оккупанты устроили настоящий ад в Мариуполе.

"Они заблокировали его и с земли, и с моря. Постоянно бомбили. Там разрушено более 90 процентов всех зданий. До войны, кстати, это был полумиллионный город. Ему устроили искусственный голод. Российская армия заблокировала подвоз любых продуктов, питьевой воды, лекарств", - подчеркнул Зеленский.

  • Российские оккупанты продолжают штурм позиций украинских защитников на заводе "Азовсталь" в Мариуполе с использованием авиации, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков и пехоты.

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Мариуполь
Владимир Зеленский
эвакуация
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