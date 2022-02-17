Россия не сможет замаскировать свою оккупационную администрацию в ОРДЛО, - представитель Украины в ООН о возможном признании "Л/ДНР"

Об этом он заявил во время заседания Совбеза ООН, передает Еспресо.TV.



"Я хочу обратить ваше внимание на ситуацию, которая влияет на процесс мирного урегулирования и мирных соглашений. Госдума РФ обратилась к президенту Путину, чтобы он признал "Л/ДНР" как независимые страны. Это решение идет вопреки обязательствам, которые взяла на себя Россия как подписант Минских соглашений. Наша позиция остается неизменной: признание Россией "Л/ДНР" будет признаком того, что они выходят из Минских соглашений", - сказал Кислица.



По словам дипломата, такое решение нанесет огромный удар политическому и дипломатическому процессу, который ведут украинцы с партнерами и союзниками.



"Признание так называемых республик не будет иметь законных последствий. Россия не сможет замаскировать свою оккупационную администрацию в ОРДЛО и не сможет признать их независимыми. Это не поставит точку в военном конфликте. Если президент РФ поддержит постановление Госдумы - это будет иметь большие разрушительные последствия в международном порядке. Именно поэтому Россия имеет выбор - выбрать путь деэскалации или сделать шаг от международного сообщества", - подытожил представитель Украины.

15 февраля Госдума РФ приняла постановление про обращение к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".