Россия не сможет замаскировать свою оккупационную администрацию в ОРДЛО, - представитель Украины в ООН о возможном признании "Л/ДНР"
Постпред Украины в ООН Сергей Кислица отметил, что признание Россией террористических организаций "Л/ДНР" отдельными государствами будет являться признаком выхода из Минских соглашений
Об этом он заявил во время заседания Совбеза ООН, передает Еспресо.TV.
"Я хочу обратить ваше внимание на ситуацию, которая влияет на процесс мирного урегулирования и мирных соглашений. Госдума РФ обратилась к президенту Путину, чтобы он признал "Л/ДНР" как независимые страны. Это решение идет вопреки обязательствам, которые взяла на себя Россия как подписант Минских соглашений. Наша позиция остается неизменной: признание Россией "Л/ДНР" будет признаком того, что они выходят из Минских соглашений", - сказал Кислица.
По словам дипломата, такое решение нанесет огромный удар политическому и дипломатическому процессу, который ведут украинцы с партнерами и союзниками.
"Признание так называемых республик не будет иметь законных последствий. Россия не сможет замаскировать свою оккупационную администрацию в ОРДЛО и не сможет признать их независимыми. Это не поставит точку в военном конфликте. Если президент РФ поддержит постановление Госдумы - это будет иметь большие разрушительные последствия в международном порядке. Именно поэтому Россия имеет выбор - выбрать путь деэскалации или сделать шаг от международного сообщества", - подытожил представитель Украины.
- 15 февраля Госдума РФ приняла постановление про обращение к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".
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