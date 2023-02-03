Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным экспертов, у России нет сил, чтобы нанести поражение ВСУ на востоке Украины и захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области до марта, как приказал Путин.

Большое российское наступление к апрелю 2023 года, вероятно, преждевременно завершится во время сезона весенних дождей, прежде чем будет достигнуто существенное оперативное влияние, считают аналитики.

"Кульминация российских сил может затем создать благоприятные условия для украинских сил, чтобы использовать их в контрнаступлении в конце весны или летом 2023 после включения западных танковых поставок", - говорится в отчете.

Также в ISW не видят признаков того, что усилия по скрытой мобилизации в последние месяцы привели к привлечению дополнительных 200 тысяч человек, хотя это возможно.

"Мобилизация 300 тысяч российских граждан вызвала далеко идущие внутренние социальные дисбалансы и проблемы с обеспечением, а дальнейшая скрытая мобилизация еще 200 тысяч личного состава, вероятно, вызовет еще более заметные проблемы", - отмечают эксперты.