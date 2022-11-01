Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Когда 24 февраля с территории Беларуси заходили российские войска, то это были обученные и мотивированные военные. В целом Украину атаковало группировка войск численностью более 168 тыс. И это только военных, без Росгвардии и других подразделений. Эти военные годами обучались военному делу. И со всем тем, у них ничего не получилось", - объяснил Ступак.

Военный эксперт считает, что россияне могут атаковать Украину с территории Беларуси только для отвлечения украинских сил.

"9 тыс. мобилизованных россиян не смогут успешно наступать с территории Беларуси. Они сейчас проходят обучение в Беларуси. Даже если их будет 50 тыс., это при условии, что белорусы смогут найти им части, где их можно будет разместить, они не смогут стать ударной силой для повторной атаки на территорию Украины с целью захвата какого-то города. Единственное, что они могут сделать, - отвлечь внимание украинских сил для их сдерживания. Больше ничего", - добавил он.

27 октября в Генштабе ВСУ предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси

30 октября Генштаб ВСУ сообщил , что россияне продолжают опрокидывать войска на территорию Беларуси. Между прочими, на территорию РБ прибыли и "кадыровцы"

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