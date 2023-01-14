Об этом говорится в обзоре Института изучения войны (ISW).

"Украинская разведка подтвердила, что высшее российское военное руководство готовится к проведению значительных военных реформ в новом году. Однако, по оценкам ISW, России будет сложно быстро – если вообще возможно – осуществить запланированные реформы", – отмечается в отчете.

Американские аналитики напомнили, что заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Украины ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил 12 января, что военное руководство РФ планирует увеличить численность войска до 1,5 миллиона и сформировать не менее 20 новых военных дивизий в 2023 году.

"Заявления Громова появились на следующий день после того, как министерство обороны РФ объявило о масштабной реструктуризации высшего командного состава российских операций в Украине", – уточнили в ISW.

По оценкам американских аналитиков, РФ постепенно отменяет реформы, введенные с 2008 года бывшим министром обороны Сердюковым (имевшие целью упорядочить сухопутные войска и перейти в бригадную структуру), восстанавливая маневренные дивизии, "но Кремль вряд ли реализует важными в рамках войны России против Украины".

"Реструктуризация высших командных структур в сочетании с усилиями по расширению военной базы в 2023 году свидетельствует о том, что РФ создает условия для долгосрочных скоординированных усилий в Украине. Министерство обороны России также может иметь крайне нереалистичные ожидания по поводу собственной способности быстро реструктурировать свои сухопутные войска", - говорится в отчете.

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