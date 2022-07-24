Россия не сможет присоединить Приднестровье, а тем более захватить Молдову, - дипломат Харченко

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Что именно планируют в Кремле сейчас трудно спрогнозировать. Потому что, судя по заявлениям за последние недели, болезнь кремлевского руководства только ухудшается. Не всегда то, что они планируют сделать, сходится с их возможностями. Поэтому я считаю, что идея выхода на границы НАТО в Румынии через захват Молдовы не является реалистичной", - пояснил Харченко.

Дипломат подчеркнул, что у России нет военных мощностей для захвата Молдовы.

"Учитывая в какой ситуации находится Москва и ее военные возможности, ни о каком захвате Молдовы не может быть и речи. Планировать они могут что хотят. Мы помним, как в Кремле объявляли через главарей "ДНР" и "ЛНР" о своих планах идти в Лондон. Это их тактика, кричать о своих угрожающих планах на весь мир", - добавил он.

12 июля молдавское издание Zona de securitate сообщило, что жителей непризнанного Приднестровья вербуют в российскую армию. Рекрутам обещают зарплату в размере 30 тысяч рублей.

22 июля глава ГУР МОУ Кирилл Буданов предложил Молдове помощь в деоккупации Приднестровья.

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