Россия не сможет ответить на расширение НАТО, - эксперт-международник Куса

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



Эксперт-международник отметил: "Во-первых, вступление Финляндии и Швеции в НАТО ничего принципиально не меняет для России в геополитическом плане, эти две страны и так были интегрированы в западные евроатлантические структуры, они формализуют тот статус, который у них давно был. Статус не несет фундаментальных изменений в повестку дня или международного баланса".



Также Илия Куса объяснил, что у России ограниченные возможности, они держат хорошую мину при плохой игре, чтобы показывать внутреннему потребителю, что они действительно что-то будут делать и ответят. Этот ответ возможен посредством асимметричных мер в экономических, энергетических сферах, возможно, введут очередные контрсанкции.



"И третье, у России нет военно-политических союзников, которые с ней пойдут воевать против кого-то. Сегодняшний саммит ОДКБ в очередной раз это продемонстрировал, что у них очень маленькие возможности в плане маневров или практических действий", - отметил эксперт.



Куса подытожил, что не видит среди стран-членов ОДКБ государств, готовых идти на радикальные шаги вместе с Россией против стран Запада. Даже на примере с Украиной государства-участники ОДКБ довольно ограниченно отреагировали на вторжение России.



Соответственно, предварительно перечисленные причины говорят о том, что Россия не сможет ответить на расширение НАТО.

15 мая финский президент Саули Нийнисте и премьер Санна Марин объявили на брифинге, что принято единогласное решение подать заявку Финляндии на членство в Североатлантическом альянсе.

НАТО разрабатывает новую стратегию , в которой Россия будет названа прямой угрозой государствам-членам Альянса

16 мая премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила решение правительства, что Швеция подаст заявку на членство в НАТО.

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