Россия не сможет обеспечивать войну против Украины уже через три месяца, - Буданов
Глава ГУР Кирилл Буданов утвердил, что к концу весны в России закончатся "ее инструменты войны", если РФ не достигнет своих целей на фронте
Об этом сообщило Главное управление разведки в телеграмме со ссылкой на заявление Кирилла Буданова.
"Россия израсходовала огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Она изменила свою военную цепь командования. Если российские военные не достигнут своих целей этой весной, в России закончатся ее инструменты войны", - отметил он. он.
- Напомним, ранее руководитель ГУР заявил , что для перелома в войне Украине требуется более интенсивная поставка вооружения, включая штурмовую авиацию.
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