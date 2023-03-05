Об этом сообщило Главное управление разведки в телеграмме со ссылкой на заявление Кирилла Буданова.

"Россия израсходовала огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Она изменила свою военную цепь командования. Если российские военные не достигнут своих целей этой весной, в России закончатся ее инструменты войны", - отметил он. он.