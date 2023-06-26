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Россия не смогла сохранить земельный участок в столице Австралии, где планировалось построить новое посольство

26 июня, 2023 понедельник
14:18
Мир

Верховный суд Австралии отклонил попытку России сохранить земельный участок в столице страны Канберре, где Москва планировала построить новое посольство

Об этом информирует BBC .

Отмечают, что в 2008 году Россия приобрела право на аренду земельного участка в Канберре, а в 2011 году уже получила разрешение на строительство там своего нового посольства. Однако 15 июня 2023 г. правительство Австралии приняло новые законы, отменившие договор аренды с РФ по соображениям нацбезопасности.

По словам экспертов, посольство, которое планировала построить Москва, составляет риск шпионажа. Причиной является то, что оно будет расположено всего в 400 метрах от парламента Австралии, тогда как уже имеющееся посольство РФ находится дальше.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в свою очередь назвал решение Австралии расторгнуть договор аренды еще одним примером "русофобской истерии, которая сейчас распространена в странах коллективного Запада".

Также на прошлой неделе РФ наложила судебный запрет на сохранение территории в Канберре и попыталась оспорить решение австралийского парламента в суде. Так в жалобе она отмечает, что уже потратила 8,2 млн австралийских долларов (5,5 млн долларов США) на строительство, которое, впрочем, шло медленно. Россия также отметила, что целостность частично завершенного здания будет нарушена, если Австралии разрешат выполнить решение.

Верховный суд Австралии в свою очередь назвал обжалование этого решения со стороны РФ слабым и трудным для понимания. Он постановил, что Россия должна освободить участок.

"Нет должной основы для временного запрета, как требует Россия. Содружество имеет четкий суверенный интерес, чтобы эта земля не принадлежала России", - сказала судья Джейн Джагот.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что разведслужбы дали "очень четкий совет по безопасности относительно риска, который составляет новое российское присутствие так близко от здания парламента". Он добавил, что ожидал определенного удара со стороны РФ, но его не волнует судебный приговор.

"В последнее время Россия не очень хорошо разбирается в законе. Мы не ожидаем, что она в состоянии говорить о международном праве, учитывая, что они так последовательно и нагло от него, совершив вторжение в Украину", - сказал австралийский премьер.

  • 15 июня премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил , что правительство намерено заблокировать строительство нового российского посольства рядом с парламентом страны из-за угрозы национальной безопасности.
Россия
Австралия
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