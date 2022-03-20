Россия не смогла получить контроль в воздухе, поэтому рассчитывает на оружие дальнего действия, - Британская разведка
В Британской разведке поделились своей новой информацией о ситуации в украинском небе и войне с РФ
Об этом сообщает официальный Twitter Минобороны Великобритании.
"Воздушные силы и войска противовоздушной обороны Украины продолжают эффективно защищать воздушное пространство Украины. Россия не смогла получить контроль в воздухе, поэтому рассчитывает на оружие дальнего действия, запущенное из российского воздушного пространства для ударов по целям в Украине. Получение контроля над воздухом было одним из главных целей России в первые дни конфликта, и их неспособность сделать это значительно затормозила их операционный прогресс", – сообщили в Минобороны.
- 19 марта министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что РФ использует мирные переговоры с Украиной для перегруппировки войск.
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