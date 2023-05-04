Россия не смогла договориться с Индией о торговле в рупиях, - Reuters
Индия и Россия приостановили усилия по урегулированию двусторонней торговли в рупиях. Месяцы переговоров не смогли убедить Москву брать индийскую валюту
Об этом сообщает Reuters.
Это стало серьезной неудачей для индийских импортеров дешевых энергоресурсов из России, ожидавших постоянного механизма оплаты в рупиях, чтобы снизить расходы на обмен валюты.
РФ считает, что при большом дефиците торгового баланса в пользу России годовой профицит рупий превысит 40 млрд долларов, если такой механизм будет разработан, и считает, что накопление рупий "нежелательно", - сообщил индийский чиновник.
Рупия не полностью конвертирована. Доля Индии в мировом экспорте товаров составляет около 2% и эти факторы уменьшают необходимость других стран держать рупии.
Индия принялась изучать механизм расчетов в рупиях с Россией вскоре после вторжения РФ в Украину в феврале прошлого года, но сообщений об операциях в рупиях не поступало. Большинство торговли ведется в долларах, но все больше сделок осуществляется в других валютах, таких как дирхам ОАЭ.
Обе стороны говорили об облегчении торговли в местных валютах, но принципы были формализованы.
России неудобно держать рупии, и она хочет, чтобы ей платили в китайских юанях или других валютах, сказал второй представитель индийского правительства, участвовавший в обсуждениях.
"Мы не хотим больше продвигать расчеты в рупиях, этот механизм просто не работает. Индия перепробовала все, что мы могли, чтобы попытаться заставить это работать, но это не помогло", - сказал третий источник.
По словам другого индийского чиновника, после вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года импорт Индии из России вырос до 51,3 млрд. долларов до 5 апреля с 10,6 млрд. долларов за тот же период предыдущего года.
- Индийские чиновники утвердили , что поставки военных товаров РФ в Индию приостановлены - страны стремятся найти платежный механизм, не нарушающий санкции США.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.38
Покупка 37.38Продажа 37.93
-
EUR
Покупка 40.99Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное