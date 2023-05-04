Об этом сообщает Reuters.

Это стало серьезной неудачей для индийских импортеров дешевых энергоресурсов из России, ожидавших постоянного механизма оплаты в рупиях, чтобы снизить расходы на обмен валюты.

РФ считает, что при большом дефиците торгового баланса в пользу России годовой профицит рупий превысит 40 млрд долларов, если такой механизм будет разработан, и считает, что накопление рупий "нежелательно", - сообщил индийский чиновник.

Рупия не полностью конвертирована. Доля Индии в мировом экспорте товаров составляет около 2% и эти факторы уменьшают необходимость других стран держать рупии.

Индия принялась изучать механизм расчетов в рупиях с Россией вскоре после вторжения РФ в Украину в феврале прошлого года, но сообщений об операциях в рупиях не поступало. Большинство торговли ведется в долларах, но все больше сделок осуществляется в других валютах, таких как дирхам ОАЭ.

Обе стороны говорили об облегчении торговли в местных валютах, но принципы были формализованы.

России неудобно держать рупии, и она хочет, чтобы ей платили в китайских юанях или других валютах, сказал второй представитель индийского правительства, участвовавший в обсуждениях.

"Мы не хотим больше продвигать расчеты в рупиях, этот механизм просто не работает. Индия перепробовала все, что мы могли, чтобы попытаться заставить это работать, но это не помогло", - сказал третий источник.

По словам другого индийского чиновника, после вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года импорт Индии из России вырос до 51,3 млрд. долларов до 5 апреля с 10,6 млрд. долларов за тот же период предыдущего года.