Россия не решится на войну против НАТО, - экс-министр обороны Латвии Пабрикс

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"В любом случае мы рассматриваем разные варианты развития событий. В том числе и нападение России на страны НАТО. Однако я хотел бы подчеркнуть, что Россия не решится начать войну против НАТО, а точнее начнет вторжение в страны Балтии. Мы действительно рассматривали такие сценарии развития событий еще несколько лет назад, однако сейчас, когда Россия несет колоссальные потери в Украине, такие события маловероятны", - пояснил Пабрикс.

Экс-министр обороны Латвии отметил, что страны Балтии всегда готовились к возможному вторжению РФ.

"За последние десять лет мы очень много инвестировали в свою оборону. Мы не боимся РФ. Страны Балтии являются малыми государствами, но очень мощно интегрированы в НАТО. На нашей территории находится очень серьезный контингент войск НАТО. Поэтому вторжение РФ на нашу территорию будет выглядеть, как безумие", - добавил он.

В начале января стало известно, что США перебросят в Европу одну из бригад своей армии. Она будет базироваться в Польше и Литве в течение 6 месяцев. В состав бригады входят 1275 единиц техники.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb