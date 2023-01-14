Россия не решится на войну против НАТО, - экс-министр обороны Латвии Пабрикс
Министр обороны Латвии в 2019-2022 гг. Артис Пабрикс убежден, что в России никогда не решатся начать войну против стран НАТО
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"В любом случае мы рассматриваем разные варианты развития событий. В том числе и нападение России на страны НАТО. Однако я хотел бы подчеркнуть, что Россия не решится начать войну против НАТО, а точнее начнет вторжение в страны Балтии. Мы действительно рассматривали такие сценарии развития событий еще несколько лет назад, однако сейчас, когда Россия несет колоссальные потери в Украине, такие события маловероятны", - пояснил Пабрикс.
Экс-министр обороны Латвии отметил, что страны Балтии всегда готовились к возможному вторжению РФ.
"За последние десять лет мы очень много инвестировали в свою оборону. Мы не боимся РФ. Страны Балтии являются малыми государствами, но очень мощно интегрированы в НАТО. На нашей территории находится очень серьезный контингент войск НАТО. Поэтому вторжение РФ на нашу территорию будет выглядеть, как безумие", - добавил он.
- В начале января стало известно, что США перебросят в Европу одну из бригад своей армии. Она будет базироваться в Польше и Литве в течение 6 месяцев. В состав бригады входят 1275 единиц техники.
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