Россия не реагирует на предложение США по обмену заключенными, – Белый дом

Об этом заявил в пятницу во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает "Укринформ".

"Мы выступили с серьезным предложением, чтобы вернуть Бритни Грайнер и Пола Виллана домой, однако россияне не ответили на наше предложение", – отметил представитель администрации Байдена.

По его словам, это не значит, что на этом все попытки американской стороны иссякли. Он подчеркнул, что переговоры продолжаются и, кроме того, администрация общается с членами семей Пола и Бритни и информирует их о развитии ситуации.

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