Россия не реагирует на предложение США по обмену заключенными, – Белый дом
Американская сторона последовательно выступает за освобождение своих граждан, незаконно заключенных в России, и сделала соответствующее предложение по их обмену, однако в РФ до сих пор не ответили
Об этом заявил в пятницу во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает "Укринформ".
"Мы выступили с серьезным предложением, чтобы вернуть Бритни Грайнер и Пола Виллана домой, однако россияне не ответили на наше предложение", – отметил представитель администрации Байдена.
По его словам, это не значит, что на этом все попытки американской стороны иссякли. Он подчеркнул, что переговоры продолжаются и, кроме того, администрация общается с членами семей Пола и Бритни и информирует их о развитии ситуации.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.78
- Актуальное
- Важное