Россия не признает и не присоединит так называемые ЛДНР, ведь это означает отказ от Минских договоренностей, - Казанский относительно предложения Компартии
Представитель в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский заявил, что признание или присоединение к Российской Федерации так называемых ЛНР и ДНР не нужно для самой России, ведь эти республики создавались как инструмент давления на Украину
Об этом сообщает "НВ".
"Не верю в то, что Кремль признает так называемые ЛДНР. Вся риторика Кремля, все, что они говорили за последние восемь лет, - это были призывы к выполнению Минских соглашений. Признание ЛДНР является отменой Минских соглашений, отказом от них со стороны Российской Федерации", - объяснил Казанский.
По его словам, Россия воспринимает Минские договоренности как "крючок для Украины". Это, по утверждению Казанского, является легитимным инструментом принуждения Украины к капитуляции. Существует вариант открытого вторжения, однако это разрушает все, что Россия достигла своей работой раньше.
"Они (россияне, - ред.) не для того создавали эти квазиреспублики, чтобы их признать или присоединить. Они им не нужны. Они ведь прекрасно понимают, что нет там никаких народных республик. Это просто инструменты давления на Украину", - подчеркнул Казанский.
- Напомним, Коммунистическая партия РФ внесла в российскую госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".
- В то же время в госдуме РФ назвали инициативу Коммунистической партии "несвоевременной и провокационной".
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