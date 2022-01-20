Россия не признает и не присоединит так называемые ЛДНР, ведь это означает отказ от Минских договоренностей, - Казанский относительно предложения Компартии

Об этом сообщает "НВ".



"Не верю в то, что Кремль признает так называемые ЛДНР. Вся риторика Кремля, все, что они говорили за последние восемь лет, - это были призывы к выполнению Минских соглашений. Признание ЛДНР является отменой Минских соглашений, отказом от них со стороны Российской Федерации", - объяснил Казанский.



По его словам, Россия воспринимает Минские договоренности как "крючок для Украины". Это, по утверждению Казанского, является легитимным инструментом принуждения Украины к капитуляции. Существует вариант открытого вторжения, однако это разрушает все, что Россия достигла своей работой раньше.



"Они (россияне, - ред.) не для того создавали эти квазиреспублики, чтобы их признать или присоединить. Они им не нужны. Они ведь прекрасно понимают, что нет там никаких народных республик. Это просто инструменты давления на Украину", - подчеркнул Казанский.

Напомним, Коммунистическая партия РФ внесла в российскую госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

В то же время в госдуме РФ назвали инициативу Коммунистической партии "несвоевременной и провокационной".