Россия не прекращала переговоры с Ираном о закупке беспилотников, - Белый дом
Российская Федерация продолжает вести переговоры с Ираном о закупке боевых дронов, чтобы применять их в войне против Украины
Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
"Мы внимательно за этим наблюдаем, — заявил Кирби. — И сейчас мы не видим признаков отсутствия усилий или желания россиян получить иранские дроны для применения в боях против Украины. Закупки и доставка все еще впереди, и на этом я пока остановлюсь".
- В июле Иран отверг обвинения США в передаче РФ беспилотников.
- 12 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Российская Федерация обратилась в Иран с просьбой предоставить сотни боевых беспилотников в ускоренном порядке.
- Вскоре после этого стало известно, что Тегеран посетит Владимир Путин, который встретится с лидером Ирана Ибрагимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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